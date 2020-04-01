توم هانكس: نحرص على التباعد الاجتماعي مثل الجميع

المصدر: لوس أنجلوس ■أ.ف.ب

عاد الممثل الأميركي توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون، وهما أول نجمين هوليووديين أعلنا إصابتهما بفيروس «كورنا» المستجد، إلى منزلهما في لوس أنجلوس، بعدما بقيا في الحجر الصحي في أستراليا لأكثر من أسبوعين.

وغرّد توم هانكس: «نحن في منزلنا الآن. ونلازم المنزل كما كل الأميركيين، ونمارس التباعد الاجتماعي»، تبعاً للتعليمات المعمول بها في ولاية كاليفورنيا في جنوب غرب البلاد.

وأضاف الممثل (63 عاماً): «ألف شكر لكل الذين اهتموا بنا في أستراليا. فرعايتهم ونصائحهم سمحت لنا بالعودة إلى الولايات المتحدة». وكان توم هانكس، وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويبسون، قد أعلنا في 11 مارس أنهما أصيبا بالفيروس، خلال وجودهما في أستراليا.

وكان الممثل الأميركي الفائز بجوائز أوسكار عدة، في منطقة غولد كوست قرب بريزبين (وسط أستراليا الشرقي) لتصوير فيلم عن سيرة إلفيس بريسلي، من إخراج الأسترالي باز لورمان، عندما أصيب الرجلان بالفيروس.

أما ريتا ويلسون فقد أقامت حفلات في سيدني وبريزبين قبل أن تتبين إصابتها بالفيروس.

وأدخل الزوجان إلى المستشفى الجامعي في غولد كوست في ولاية كوينزلاند (شمال شرق البلاد)، قبل أن يسمح لهما بمغادرته لمواصلة الحجر المنزلي في شقة.

في 11 مارس أعلن الزوجان أنهما أصيبا بالفيروس، خلال وجودهما في أستراليا.