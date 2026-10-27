عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يبحثان هاتفياً تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.