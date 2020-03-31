مدن أوروبية تتنفس هواءً أنظف بسبب «كورونا»

المصدر: بروكسل - رويترز

أظهرت صور التقطها قمر اصطناعي، أمس، تراجع تلوث الهواء في المناطق الحضرية في أنحاء أوروبا خلال الإغلاقات المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لكن النشطاء حذروا من أن قاطني المدن مازالوا الأكثر عرضة لمخاطر الجائحة.

وأظهرت صور القمر الاصطناعي «سنتينل-5» تراجع متوسط مستويات ثاني أكسيد النيتروجين الضار في مدن، من بينها بروكسل وباريس ومدريد وميلانو وفرانكفورت في الفترة ما بين الخامس والخامس والعشرين من مارس، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويتزامن هذا مع الإغلاق في الكثير من الدول الأوروبية التي قيّدت النقل على الطرق، الذي يُعد أكبر مصدر لأكاسيد النيتروجين، وأبطأت انبعاثات غازات المصانع.

وتظهر الصور الجديدة التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية وحلّلها التحالف الأوروبي للصحة العامة، وهو منظمة غير ربحية، وجود تغيّر في كثافة ثاني أكسيد النيتروجين الذي يمكن أن يسبب مشكلات في الجهاز التنفسي والسرطان.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة البيئة الأوروبية اتجاهاً مماثلاً خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس الجاري، فقد تراجع متوسط مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في مدريد بنسبة 56% على أساس أسبوعي، بعدما حظرت الحكومة السفر غير الضروري.

وقال التحالف الأوروبي للصحة العامة إن الأشخاص الذين يعيشون في مدن ملوثة، ربّما يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).