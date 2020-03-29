الأقنعة الواقية.. دجاجة تبيض ذهباً في الصين

المصدر: بكين - أ.ف.ب

في ظلّ انتشار وباء «كوفيد-19» في قارات العالم، انخرط العديد من الصناعيين الصينيين في إنتاج الأقنعة الواقية، لتلبية الطلب الكبير عليها والاستفادة من الأرباح الطائلة التي يمكن مراكمتها. في ذروة الأزمة بالصين في أوائل فبراير، بنت غوان تشونش معملاً في غضون 11 يوماً لإنتاج أقنعة «إن 95» الواقية.

ومع توقّف انتشار الوباء، بات المعمل يستهدف أسواقاً جديدة، مثل إيطاليا، وبات مصنّعو الأقنعة أشبه بجيش، خلال الشهرين الأولين من عام 2020.

يقول مدير المبيعات في شركة في «دونغ غوان»، تشي شينغ هو: «ننتج حالياً من 60 إلى 70 ألف قناع في اليوم، يبدو كأننا نطبع المال، إنها كالدجاجة التي تبيض ذهباً». ووفقاً للأرقام الرسمية، تنتج الصين يومياً 116 مليون قناع، والعديد منها مخصّص للتصدير.