الطب الشرعي السوري يتهم زوج نانسي عجرم بـ “القتل العمد”

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت رهاب بيطار، عن تغيير الطب الشرعي السوري توصيف الجريمة التي أودت بحياة، الشاب السوري، محمد الموسى في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك بعد عودة جثمان الموسى إلى دمشق مؤخراً.

وبينت بيطار في تغريدة مقتضبة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الطب الشرعي السوري وبعد كشفه على جثمان الموسى، غيّر وصف الجريمة من “الدفاع عن النفس” إلى “القتل العمد”.

ردًا على مايدور فإن اهم مافي التقرير السوري هو إنتفاء توصيف الجريمة كدفاع مشروع عن النفس إلى القتل العمد.#محمد_الموسى pic.twitter.com/P7EtCwmttc — Dr Rehab Bitar - د. رهاب بيطار (@rehabbitar) March 26, 2020

وكانت بيطار، محامية القتيل محمد الموسى، طلبت إجراء تشريح لجثمانه مرة أخرى في لبنان، على أن يشارك طبيب سوري مع الأطباء اللبنانيين، وعندما وصل الجثمان إلى سوريا، حرصت بيطار على تشريح الجثة من جديد قبل الدفن.