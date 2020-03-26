طابعات ثلاثية الأبعاد لإنقاذ أرواح الإيطاليين من لعنة «كورونا»

المصدر: روما - أ.ف.ب

مع صمامات أجهزة تنفس مصنوعة بالطابعات الثلاثية الأبعاد، وشركات مصنعة للملابس الداخلية والجوارب تنتج كمامات واقية.. تسعى إيطاليا بشتى الطرق لمكافحة وباء كوفيد-19، الذي أودى بنحو 7000 شخص في البلاد.

وقال المهندس في شركة «إيزينوفا»، المتخصصة في الطباعة الثلاثية الأبعاد، أليساندرو رومايولي: «لقد تلقينا اتصالاً من صحيفة بريشيا، التي أطلقت نداء استغاثة من جانب مستشفى بمقاطعتنا، يسأل ما إذا كان من الممكن طباعة صمامات بالأبعاد الثلاثية». ويقبع حالياً أكثر من 3200 مريض في قسم العناية المركزة بالمستشفيات، جراء إصابتهم بـ«كوفيد-19».

واضطرت المستشفيات، في هذه المنطقة، إلى اتخاذ قرارات صعبة وقاسية، بشأن المرضى الذين ينبغي عليها مدهم بالمعونة الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم، وأولئك الذين ستضطر إلى إعادتهم لمنازلهم في ظل نقص الأسرّة والأطباء والتجهيزات. ويزيد الوضع سوءاً، في ظل التدفق المتواصل للمرضى.

وأوضح المهندس الشاب في شركة «إيزينوفا»، التي عادة تنتج أجهزة استشعار للزلازل وقطع غيار للدراجات الهوائية: «لقد طبعنا أربعة نماذج أولية، وجلبناها إلى المستشفى، وقالوا لنا إنها تعمل بصورة جيدة، بعدما اختبروها على مرضى مع نتائج ممتازة، وقالوا لنا: «إنها رائعة، نحتاج إلى 100 قطعة منها».