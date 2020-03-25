إغلاق جميع المواقع الثقافية في أبوظبي مؤقتاً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قررت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إغلاق جميع المواقع الثقافية التابعة لها في الإمارة بشكل مؤقت، بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، وحرصاً على صحة وسلامة الزوار والجمهور من المجتمع المحلي.

وأفادت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في بيان أمس: "تتضمن هذه المواقع بيت العود، بيركلي أبوظبي، مركز القطارة للفنون، والتي كانت تقدم دروساً محدودة في الفنون، مع اتباع التعليمات الصارمة للصحة والسلامة".

يذكر أنه سبق لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إغلاق كل المواقع الثقافية في الإمارة، بما فيها؛ اللوفر أبوظبي، منارة السعديات، قصر الحصن، المجمّع الثقافي، متحف قصر العين، واحة العين، قلعة الجاهلي، وقصر المويجعي، حيث تولي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الأهمية الكبرى لصحة الزوار والموظفين وسلامتهم، على أنّ يتم إعلامكم لاحقاً عند مباشرة المواقع الثقافية استقبال زوارها مجدداً.