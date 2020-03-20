«ميروليو».. من صناعة الملابس الفاخرة إلى الكمامات الطبية

المصدر: البا (إيطاليا) -أ.ف.ب

بدأت شركة في منطقة بييمونتي الإيطالية لصناعة الملابس الفاخرة إنتاج كمامات طبية استجابة للنقص في هذه السلعة بإيطاليا، الدولة الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا في أوروبا. يقول فابريتسيو ساكو، مدير أحد مصانع شركة «ميروليو» في غوفوني في منطقة بييمونتي «قررنا الأسبوع الماضي أن نتحرك عندما رأينا أن ثمة نقصاً في الأقنعة الواقية».

وتوضح غرازييلا بالدينو، مسؤولة المشغل في مصنع ألبا «ننجح في إنتاج نحو 500 كمامة في اليوم».

يتكيف عمال «ميروليو» الذين يضعون الكمامات مع الكارثة الصحية التي تهز بلادهم، وهم عادة ما يصنعون ملابس فاخرة لإيلينا ميرو، وهي علامة تجارية متخصصة في الأزياء الراقية للنساء.

ويضيف ساكو «يمكن استخدام هذه الكمامة في العمل، كما أنها توفر حماية للأشخاص الذين يتنقلون كثيراً، لأنها تقيم نوعاً من الحاجز ضد القطرات الصغيرة، وهي ليست مصنوعة في سياق طبي، لكنها حاجز ضد قطرات اللعاب من داخل القناع وخارجه».

ويروي «كان لدينا في المصنع قطن +غوتس+ (معيار النسيج العضوي العالمي)، ففكرنا في إنتاج قماش مضاد للقطرات وتقديمه إلى المنطقة (بييمونتي)، التي أظهرت حماسة كبيرة على الفور. بدأنا عملية الإنتاج يوم الجمعة، ونحن نصنع 25 ألف متر من هذا القماش يومياً ثم يحول إلى كمامات».

ويشرح ساكو «من الناحية العملية، فإن القطرة التي تصل على القناع لا تخترق القماش، بل تنزلق، والجيد في هذا القناع أنه يمكننا أيضاً غسله».

ويقول «يرن الهاتف يومياً طوال الوقت. نحن نجهز أنفسنا، وسنحصل على قماش +غوتس+ من أي مكان نجد فيه هذا الأسبوع، ثم سنحاول العثور على المزيد منه كي لا نتوقف عن إنتاج تلك الأقنعة».

25

ألف متر من هذا القماش يحوّل إلى كمامات.