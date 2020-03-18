تحديد الجدول الزمني لـ «نوبل 2020»

المصدر: استوكهولم - د.ب.أ

يشير الجدول الزمني للإعلان عن جوائز نوبل السنوية، الذي نشر أمس، إلى أن من المقرر أن تعلن جائزة نوبل للأدب لعام 2020، في الثامن من أكتوبر المقبل.

وكانت الأكاديمية السويدية، التي تختار جائزة نوبل للأدب، قد فضّلت تأجيل الإعلان عن جائزة الأدب لعام 2018، بسبب فضيحة وانتهاكات مزعومة لقواعد تضارب المصالح. واختارت الأكاديمية في أكتوبر الماضي اثنين من الفائزين، هما المؤلفة البولندية أولغا توكارتشوك لعام 2018، والمؤلف النمساوي بيتر هاندكه لعام 2019.

وقال المنظمون إن جائزة نوبل للطب ستستهل الإعلانات عن الجوائز السنوية في الخامس من أكتوبر. وفي اليوم التالي سيتم الإعلان عن جائزة نوبل للفيزياء، ثم تليها جائزة نوبل للكيمياء في السابع من أكتوبر. ومن المقرر الإعلان عن جائزة نوبل للسلام في التاسع من الشهر نفسه في أوسلو بالنرويج.

وكانت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل قد كشفت أخيراً أن هناك 317 مرشحاً هذا العام، من بينهم 210 من الأفراد، و107 من المنظمات. ومن المقرر الإعلان عن جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية في 12 أكتوبر المقبل.