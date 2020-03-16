«»الحَجر» بانتظار 5000 أردني يتوقع عودتهم اليوم من دول ينتشر فيها «كورونا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قال مستشار وزير النقل الأردني، محمد الرقاد، إن من المتوقع عودة 4000 إلى 5000 أردني إلى البلاد اليوم الاثنين من دول ينتشر فيها وباء كورونا، قبل أن تقفل بلادهم أجواءها أمام الطيران ابتداء من فجر الغد.

وبيّن الرقاد، في تصريح لـصحيفة «الغد» الأردنية، أن جميع القادمين سيتم فحصهم إجبارياً، موضحاً أن الفحص سيكون في المرحلة الأولى للدول التي تعد أقل انتشاراً للمرض، أما القادمون من الدول الأكثر انتشاراً، فسيتم نقلهم إلى منتجعين استأجرتهما وزارة الصحة في البحر الميت خصيصاً لهذه الغاية وفحصهم هناك.

وأكد أن من تثبت سلامته سيسمح له بالمغادرة، أما عكس ذلك فسيتم الحجر عليه بالمنتجعين ذاتهما.

وحسب «الغد» فقد تم منع المواطنين من استقبال ذويهم القادمين عبر مطار الملكة علياء، كما تم إلغاء وإعادة العديد من الرحلات القادمة للأردن.