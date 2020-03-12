أحذية من أرجل الدجاج.. والأسعار تبدأ من 35 دولاراً

المصدر: باندونغ (إندونيسيا) - رويترز

ينفذ شاب إندونيسي فكرة اقتصادية ومستدامة وغريبة بعض الشيء، ألا وهي صنع الأحذية من جلود أرجل الدجاج. وأرجل الدجاج من الأطعمة الشهية في العديد من المطابخ، لكنها أيضاً مغطاة بجلد له شكل وملمس مشابه لجلد الثعابين أو التماسيح.

وأجرى والد الشاب الإندونيسي، نورمان فاريكا رمضاني، أبحاثاً على هذه الجلود، وأوصى ابنه بمحاولة صنع حذاء من جلود أرجل الدجاج، ليبدأ رمضاني (25 عاماً) مشروعه عام 2017.

وينتج فريق رمضاني، المؤلف من خمسة أشخاص بينهم والده، حالياً أحذية مصنوعة كلية أو جزئياً من جلود أرجل الدجاج، في عملية مضنية تستغرق 10 أيام. ويقوم العاملون بسلخ الجلد يدوياً، ثم يصبغونه ويحيكونه ليصبح قطعاً يمكن استخدامها في صناعة الأحذية. وتتطلب صناعة زوج واحد من الأحذية 45 من أرجل الدجاج، ويراوح سعره بين 35 و140 دولاراً.

وقال رمضاني إن دافعه الرئيس هو استخدام نفايات مطاعم الوجبات السريعة والأسواق، التي تمثل مصدر الإمداد الأساسي لمشروعه، وأضاف: «النفايات كثيرة، ولهذا نحاول معالجتها للحصول على قيمة أكبر منها». وأكد رمضاني أن زبائنه سعداء بالأحذية «ويقولون إن منتجاتنا مريحة.. ردّ فعل السوق إيجابي حتى الآن».