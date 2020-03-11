103 مُشارِكات يتنافسن في «مبدعات الثانوية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حظيت جائزة مبدعات الثانوية في الآداب والفنون، بدورتها السابعة 2020، بإقبال لافت من طالبات في مختلف مدن الدولة، إذ بلغ عدد المشاركات 103 طالبات، من 20 مدرسة ومركزاً.

وستبدأ أعمال لجنة التحكيم لتحديد الفائزات، ومن المقرر أن يعلن عنهن في نهاية مارس الجاري.

وكان المكتب الثقافي والإعلامي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قد أعلن عن جائزة مبدعات الثانوية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في إطار دوره في رعاية الموهوبات، ودعم جهود الوزارة في إبراز المواهب والإبداعات الشابة.

وحددت حقول الجائزة بالقصة القصيرة، والمقالة، والرسم، وصناعة الفيلم القصير، والعزف الموسيقي.