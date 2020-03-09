مجلس الشرطة النسائي يُسعد المرأة في يومها

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بمنحهن هدايا عينية أثناء حضورهن إلى العمل، احتفى مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع في شرطة دبي بالموظفات في القيادة العامة لشرطة دبي، بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.

ورفعت رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، الرائد خبير العنود السعدي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وأشادت بجهود سموها في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها، ما أسهم في وصولها إلى أعلى المراكز والمناصب المحلية والدولية وبمختلف القطاعات.

وتقدمت العنود السعدي بالشكر للقائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، على الثقة التي أولاها لموظفات القيادة العامة لشرطة دبي، ورعايته لهن من أجل التميز والإبداع في العمل، والحرص على تمكينهن في مختلف القطاعات.