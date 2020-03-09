«جواهر دبي الخفية» تتيح فرص التذوّق وربح الجوائز في «مهرجان المأكولات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل مهرجان دبي للمأكولات 2020 تقديم تجارب ممتعة لرواده في النسخة السابعة، التي تستمر لغاية 14 مارس الجاري، من خلال برنامج حافل بالفعاليات المميزة والتجارب المشوقة، على امتداد إمارة دبي.

ويتضمن مهرجان دبي للمأكولات، الذي تبلغ مدته 18 يوماً، وتنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عدداً من الفعاليات مثل "رحلة في عالم المذاقات"، وكانتين الشاطئ برعاية اتصالات، و"أسبوع دبي للمطاعم" و"جواهر دبي الخفيّة"، إضافة إلى فعالية "مهرجان المأكولات في بيتك" وفعالية "تذوق على أنغام الموسيقى" الجديدتان واللتان تنظمان للمرة الأولى.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته في نسخة العام الماضي، وباعتبارها واحدة من أهم فعاليات المهرجان تعود فعالية "رحلة في عالم المذاقات" مجدداً من خلال سلسلة من تجارب الطهي المُنتقاة بعناية. وتوفر "رحلة في عالم المذاقات" أكثر من 80 فرصة للمشاركة في فعاليتي جلسات تعلم الطهي "ماستر كلاس" أو "مائدة الطعام برفقة كبير الطهاة" اللتين تتضمنان تجارب استثنائية على يد أمهر الطهاة بعضها ينظم لمرة واحدة فقط.

وتعود فعالية «جواهر دبي الخفية» إلى مهرجان دبي للمأكولات، لتحتفي بالمطاعم التي استطاعت بأفكارها ووجباتها المميّزة أن تكتسب شهرة واسعة، وتحظى بإعجاب عملائها. ومن خلال الشراكة مع منصة زوماتو لطلب الطعام إلكترونياً، سيتمكن جمهور المهرجان من سكّان المدينة وزوّارها من التصويت لمطعمهم المفضّل ضمن قائمة مختصرة تضم 40 مطعماً ومقهى.

وتسلط الفعالية الضوء على الأبطال المجهولين (المطاعم الأقل شهرة) في مشهد الطعام المتنامي في دبي، بحيث تعكس تنوع خيارات الطعام في المدينة - وتشمل قائمة هذا العام مأكولات عالمية مختلفة بدءاً من الأطباق الإماراتية الأصيلة واليابانية التقليدية، وحتى المأكولات الأوزبكية والإثيوبية.

ومن أبرز المزايا التي تعتمد عليها المطاعم المشاركة في فعالية "جواهر دبي الخفيّة" هو أنها تقدم خيارات أصيلة وشهية من المأكولات وبأسعار تنافسية. وعلى كل مطعم ضمن القائمة أن يقدم الوجبة الواحدة بسعر لا يزيد لشخصين عن 165 درهماً إماراتياً، بالإضافة إلى وجبات من طبقين تكفي لشخصين مقابل 30 درهماً إماراتياً فقط.

ويمكن لجمهور المهرجان من التصويت لاختيار مطعمهم المفضل ضمن قائمة "جواهر دبي الخفيّة"، وسيتم الإعلان عن المطاعم التي حظيت بموقع لها ضمن قائمة أفضل 10 جواهر خفيّة لعام 2020. خلال فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات. كما تتوفر فرصة الفوز لجمهور المشاركين في عملية التصويت، حيث يحظى 20 مشاركاً محظوظاً بقسيمة شراء بقيمة 500 درهم إماراتي إضافة إلى عضوية ذهبية سنوية في منصة زوماتو (يتم اختيار الفائزين عشوائياً). تم فتح باب التصويت يوم 16 فبراير وسيستمر حتى 11 مارس. إضافة إلى ذلك يمكن لضيوف المطاعم المشاركة في القائمة الفوز بإقامة في فندق من فئة الخمس نجوم عند زيارتهم لأي خمسة مطاعم في القائمة والحصول على دمغة في جواز سفر "جواهر دبي الخفيّة".

وأخيراً، أدخلت فعالية مهرجان المأكولات في بيتك محلات السوبرماركت والهايبر ماركت في دبي إلى قائمة المشاركين في مهرجان دبي للمأكولات. ولأول مرة هذا العام، يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 250 درهماً إماراتياً أو أكثر على مشترياتهم في أحد المحلات المشاركة، بما فيها اللولو هايبر ماركت، سبينيس ، ويتروز ، كارفور ، جمعية الاتحاد التعاونية، الدخول في سحب أسبوعي للفوز بقسائم شراء بقيمة 50 ألف درهم إماراتي خلال مهرجان دبي للمأكولات.

وتشارك فروع كل هايبر ماركت وسوبر ماركت في المدينة في "مهرجان المأكولات في بيتك" لعام 2020، حيث يمكن للمتسوقين أيضاً الاستمتاع بجلسات تذوق الطعام وعروض الطهي الحية في هذه المحلات. سيتم اختيار الفائزين عشوائياً، وستعلن أسمائهم في السحب الأسبوعي الذي سيقام يومي 7 و14 مارس خلال على المسرح الرئيسي لفعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات.

ومن الفعاليات الجديدة التي أضيفت لمهرجان دبي للمأكولات 2020، فعالية "تذوق على أنغام الموسيقى"، حيث ستملأ الموسيقى الأجواء في عدد من المطاعم السياحية الرئيسية في جميع أنحاء المدينة طوال فترة المهرجان، وستقوم بعض المطاعم بتقديم عروض غنائية حية جنباً إلى جنب مع أطباقها المميزة لتضفي مزيداً من الإثارة على أجواء المهرجان.

ويعود عرض "تذوق واربح" ليقدم مجموعة كبيرة من الجوائز لرواد المهرجان مع مشاركة أكثر من 19 مركز ومحل تجاري في جميع أنحاء المدينة. ويمكن لسكان وزوار دبي الفوز من خلال إنفاق ما لا يقل عن 50 درهماً إماراتياً في المنافذ المشاركة بما فيها المطاعم المتواجدة في المطار، كما يمكن الفوز بجوائز فورية مثل اشتراك "زوماتو جولد"، و5000 درهم إماراتي لثلاثة فائزين وجائزة كبرى عبار عن سيارة GAC GA8.