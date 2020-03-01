ديانا كرازون: زواج وانتقادات.. ومدّعٍ عام

المصدر: عمان - الإمارات اليوم

أعلن الإعلامي الأردني معاذ العمري عن تقديم شكوى رسمية للمدعي العام، بسبب ما تتعرض له خطيبته الفنانة ديانا كرازون من انتقادات وتعليقات جارحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن خبر عقد قرانهما، حيث يتداول المغردون روايات وتفاصيل كثيرة عن طريقة تعرفه إلى ديانا خلال فترة زواجه. وكتب العمري عبر صفحته الخاصة على «فيس بوك» أنه سيتوجه الى المدعي العام لتقديم الشكوى بحق كل من أساء إليه أو لديانا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان عقد قرانهما، قائلاً: «سأتقدم بشكوى عند المدعي العام على مجموعة كبيرة من المسيئين، سواء على السوشيال ميديا أو خلف الكواليس لأنه ببساطة ممكن أتقبل أي شي، لكن حياتي الخاصة ما حدا بطلعله يحكى فيها نص حرف.. وعشان أكون واضح أكثر ما رح يخليني أتراجع عن قراري غير الموت».