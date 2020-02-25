وفاة النجمة الطفلة «بيبي بيجي» عن 101 عام

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

توفيت الأميركية، ديانا سيرا كاري، النجمة الطفلة في أفلام السينما الصامتة، والتي كانت معروفة وقتها باسم «بيبي بيجي»، عن عمر ناهز الـ101 عام.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذا هوليوود ريبوتر» بأن كاري توفيت، أمس الإثنين، في جوستين بكاليفورنيا، حسب ما ذكرته رينا كين، المسؤولة في متحف «نايلز إيساناي سايلنت» السينمائي.

وشاركت كاري، خلال الفترة بين عامَيْ: 1921 و1924، في 150 فيلماً قصيراً، وعدد قليل من الأفلام الشهيرة.

وفقدت معظم أفلامها؛ كما تعرض جزء كبير منها للتدمير في حريق هائل، أتى على محتويات استوديوهات شركة «سينتشري فيلم» القديمة عام 1926.