خورفكان تستذكر أحمد راشد بن ثاني

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استضاف مجلس ضاحية حياوة، في خورفكان، ندوة ثقافية تناولت سيرة الأديب الإماراتي الراحل أحمد راشد بن ثاني، بمناسبة الذكرى الثامنة لرحيله. وتحدث في الندوة الدكتور عبدالله المغني وأحمد العسم اللذان أشارا الى أن أحمد راشد بن ثاني يمثل تاريخاً حياً، فهو من مواليد حي المديفي بمدينة خورفكان عام 1962، وتوفي في أبوظبي يوم 20 فبراير 2012، ويعد من أبرز الشعراء والباحثين في التراث.

وأشار المتحدثان إلى سيرته وتجربته المتميزة، مستشهدين في ما وضعه من آثار بلغت 17 كتاباً، منها ثماني مجموعات شعرية، بخلاف إصداراته في مجالي المسرح والدراسات التراثية.

وتطرق الحضور إلى ذكر العديد من مناقب الشاعر، وبيان ارتباطه الوثيق ومخالطته للمجتمع وولعه بكتابة الماضي في رؤية رسمها لنفسه وتفرّد بها.