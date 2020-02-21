«لويجيا» الإيطالي.. وجهة عائلية مميزة

المصدر: الامارات اليوم

يشتهر لويجيا، المطعم الإيطالي الحائز العديد من الجوائز، والذي يقع في ريكسوس بريميوم بمساكن شاطئ جميرا، بتقديم مأكولات المطبخ الإيطالي الأصيل في قلب مدينة دبي، حيث يقدم قائمة شهيرة تضم الأطباق الإيطالية كافة؛ بدءاً من المقبلات الشهية، وصولاً إلى البيتزا الطازجة والأطباق الجانبية، وغيرها الكثير.

فضلاً عن برانش لويجيا، الذي يقدم يومي الجمعة والسبت، والذي يتألف من مجموعة مختارة من الأطباق الإيطالية المحضرة، لجعل الضيوف يقضون تجربة طعام لا تنسى، سواء من خلال مشاركة العائلة، أو الأصدقاء، أو الأحبة.

كما تتيح منطقة الأطفال في لويجيا للعائلات الاستمتاع بتجربة ممتعة، لتناول الطعام ووجبات البرانش يومي الجمعة والسبت، حيث يمكن للأطفال دون سن 12 الانغماس بمنطقة اللعب المليئة بالأنشطة المختلفة، مع السينما المريحة والفريدة التي تعرض جميع الرسوم المتحركة المفضلة للأطفال.

ومع كرم الضيافة الإيطالي الذي لا يضاهى، والأجواء المفعمة بالحيوية والقائمة الإيطالية الأصلية الواسعة، يحرص «لويجيا» على إرضاء كل الأذواق، وتقديم أفضل ما في إيطاليا في كل طبق.