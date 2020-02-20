الغيلاني يرثي السلطان قابوس على شاطئ الراحة

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

بقصيدة في فقد الأب، استطاع السعودي عبدالمجيد سعود الغيداني أن يفوز بأول بطاقة تأهل من لجنة تحكيم «شاعر المليون»، ليكون بذلك أول المتأهلين في المرحلة الثانية من المسابقة.

في حين أثار الشاعر العماني ناصر بن خميس الغيلاني، إعجاب حضور مسرح شاطئ الراحة ولجنة التحكيم، الليلة قبل الماضية، بقصيدة حب لوطنه سلطنة عمان، ورثاء للمغفور له السلطان قابوس بن سعيد، إذ أشار عضو اللجنة الباحث سلطان العميمي إلى أن القصيدة «ترفرف عالياً مثل علم الشقيقة سلطنة عمان، في رثاء لسلطانٍ راحل ودعاء بالتوفيق لسلطان حمل الأمانة».

واعتبر أنها قصيدة تحمل هوية شاعرها وأسلوبه الشعري ولغته، وتحمل هوية الموضوع المرتبط بالمكان والرموز الوطنية والأرض بوضوح، مع خروج على التكرار والتقليدية والمباشرة، وانتقال سلس جعل من النص كتلة جمالية متكاملة.

بينما أكد عضو لجنة التحكيم الشاعر حمد السعيد، أن الغيلاني نظم القصيدة واجباً وطنياً وإنسانياً في رثاء قائد ووالد، مشيداً بما تضمنته من جماليات شعرية.

فيما أشار الدكتور غسان الحسن إلى أهمية القصيدة كنص مؤثر جميل بمطلع لافت، مع خصوصية مفرداته الشعرية ذات الصلة بالبيئة العمانية دون سواها.

إشادة بالمكان

بدأت الأمسية التاسعة من «شاعر المليون»، التي استضافها مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وعرضت على الهواء عبر قناتي بينونة والإمارات، بأبيات شعر رددها مقدّما البرنامج الإعلاميان أسمهان النقبي وحسين العامري من روائع أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي تحمل في رمزيتها الشعرية إشادةً بالمكان الذي ارتبط باسمه مسرح شاطئ الراحة ليكون منبراً للشعراء، ومسرحاً للإبداع الشعري:

«يا شاطئ الراحة ويا شاطئ الزين القلب بك يلقي غرامه وراحه

ييتك وقرّت من بعد شوفك العين وانسيت بك همّ الزمان وجراحه».

كما تم الإعلان عن تأهل الشاعرين عامر بن فواز العجمي (الكويت)، ومحمد الحمادي العتيبي (السعودية)، من شعراء الحلقة الماضية لتكتمل بهما أعداد المتأهلين لمرحلة الـ24 شاعراً (المرحلة الثانية، التي تتوزع أمسياتها على أربع حلقات يتنافس في كل منها ستة شعراء، إذ يتأهل ثلاثة منهم للمرحلة الثالثة، ويحق للجنة التحكيم تأهيل شاعر أو اثنين في كل حلقة، علاوة على شاعر أو شاعرين بتصويت الجمهور، بالإضافة إلى درجات لجنة التحكيم، وليتأهل في نهاية المرحلة 12 شاعراً ينتقلون إلى المرحلة الثالثة).

معايير التنافس

أوضح عضو لجنة التحكيم الباحث سلطان العميمي، أن المنافسة في هذه المرحلة ستخضع لمعايير عدة؛ الأول أن يلقي الشاعر قصيدة لا يقل عدد أبياتها عن ثمانية أبيات ولا يزيد على 10، ويحق للشاعر اختيار الوزن والقافية والموضوع، والمعيار الثاني يجاري الشعراء في كل أمسية نمطاً من أنماط الموشحات الأندلسية والذي تختاره لجنة التحكيم. أما المعيار الثالث من التنافس، فيكون عبر نظم قصيدة المجاراة للموشح على وزنه وقافيته، إذ يطلب من الشعراء مجاراة الموشح طوال النصف الأول من الحلقة، ليلقوا قصائد مجاراتهم في النصف الثاني من كل أمسية.

وجمعت الأمسية التاسعة بين الشعراء: أحمد عايد البلوي وعناد الشيباني وعبدالمجيد سعود الغيداني (السعودية)، ومحمد الشريقي (سورية)، ومزيد بن جعدان الوسمي (الكويت)، وناصر بن خميس الغيلاني (سلطنة عمان).

وحل الفنان البحريني أحمد الجميري ضيفاً على الأمسية، وقدّم رائعة «شويخ من أرض مكناس» من كلمات الشاعر الأندلسي أبوالحسن الششتري، وألحان الفنان خالد الشيخ، من التراث الزجلي الأندلسي والموشحات باللهجة المغربية.

الأمسية العاشرة

يشارك في الأمسية العاشرة من «شاعر المليون»، وهي الأمسية الثانية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج، يوم الثلاثاء المقبل، كل من: أحمد بن جدعان العازمي (الكويت)، وبرزان السحيم الشمري (العراق)، وحمود خلف القحطاني وخالد القصيري الجهني وزايد عايض الرويس (السعودية)، ومبارك بالعود العامري (الإمارات).