أكبر مُصنِّع ألعاب في العالم تشارك في نهائيات «غيرل غيمر» بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إم جي إيه إنترتينمنت»، أكبر شركة عالمية خاصة في مجال تصنيع ألعاب الأطفال، مشاركتها في النهائيات العالمية لمهرجان «غيرل غيمر» للألعاب الافتراضية الرقمية التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير الجاري في «ميدان جراند ستاند».

وستتعاون شركة الألعاب الافتراضية «جالاكسي ريسر» الجهة المُنظّمة للمهرجان مع شركة «إم جي إيه إنترتينمنت»، لتقديم سلسلة من الفعاليات المفعمة بالحيوية والمرح خلال المهرجان، في مقدمتها فعاليتان مرتبطان بلعبتين من أهم ألعاب الأطفال الشهيرة للشركة، هما «إل أو إل سوربرايز»، (بالاشتراك مع بي بي كوسبلاي)، و«ليتل تايكس»، وستقدم أيضاً «ليتل بيبي بام» الأحدث بين ألعاب الشركة العملاقة التي ستطلق خلال المهرجان كذلك سلسلة الألعاب الجديدة «نا! نا! نا! سوربرايز» لأول مرة في المنطقة.

وتتمتع ألعاب «إل أو إل سوربرايز» بشعبية كبيرة بين أطفال العالم منذ ديسمبر 2016، وتحولت إلى ظاهرة عالمية جعلت منها أفضل ألعاب الأطفال مبيعاً في العالم وقادت حملة متميزة شارك فيها عشاق جمع المقتنيات النادرة. وسيحظى محبّو ألعاب «إل أو إل سوربرايز» في الشرق الأوسط بفرصة المشاركة في الفعالية الحصرية التي تنظمها الشركة، وتقدم من خلالها عروض أزياء، وحفل إطلاق «بي بي كوسبلاي»، وفعاليات ترفيهية حيّة، ومتجراً مؤقتاً، والكثير من الفعاليات الأخرى التي يستضيفها مهرجان «غيرل غيمر».

وستنظم الشركة عملاق صناعة ألعاب الأطفال فعالية «ليتل تايكس بلاي داي» خلال النهائيات العالمية لمهرجان «غيرل غيمر» للألعاب الافتراضية الرقمية في دبي، حيث تعد «ليتل تايكس» من الأسماء الشهيرة في عالم الألعاب، ويستمتع بها الأطفال من الأعمار كافة. وتأتي فعالية «ليتل تايكس بلاي داي» ثمرة لأحدث تعاون بين «ليتل تايكس»، و«ليتل بيبي بام»، أكبر قناة في العالم متخصصة في بث أغاني الأطفال، حيث حصدت أكثر من 22 مليار مشاهدة على «يوتيوب»، وجمعت 24 مليون اشتراك من مختلف أنحاء العالم، علماً أن منتجات «ليتل تايكس» و«ليتل بيبي بام» ستظهر لأول مرة خلال النهائيات العالمية لمهرجان «غيرل غيمر» للألعاب الافتراضية الرقمية.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إيه إنترتينمنت» إيزاك لاريان: «لطالما كانت دبي في طليعة الابتكار والسباقة عالمياً، ودائماً ما تسعى (إم جي إيه إنترتينمنت) باعتبارها شركة عالمية متخصصة في ألعاب الأطفال، لإيجاد سبل جديدة للتفاعل مع عشاقها. هذا أول ظهور لنا في فعالية تقام في الشرق الأوسط، ونحن متشوقون للمشاركة في النهائيات العالمية لمهرجان (غيرل غيمر) للألعاب الافتراضية الرقمية الذي تستضيفه دبي».

ويأتي دعم المكتب الإعلامي لحكومة دبي من خلال فريق دبي «10X Media» التابع له، للنهائيات العالمية لمهرجان «غيرل غيمر» للألعاب الافتراضية الرقمية في إطار استراتيجية المكتب الساعية للارتقاء بقطاع الرياضات الافتراضية في المنطقة، وتعزيز موقع دبي مركزاً عالمياً لها.

منصة عالمية

قال رئيس فريق «10X Media» عبدالله المنصوري: في إطار جهودنا لتحويل دبي إلى منصة عالمية للرياضات والألعاب الافتراضية، نسعى إلى بناء منظومة متكاملة تضم العديد من الشركاء الاستراتيجيين. ولاشك في أن مشاركة إحدى كبريات شركات تصنيع ألعاب الأطفال في العالم في النهائيات العالمية لمهرجان «غيرل غيمر» تعزز جهودنا في هذا المجال في الوقت الذي يواصل فريق دبي «10X Media» العمل على استشراف مزيد من فرص ريادة هذا القطاع.

لمسة من المتعة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «جالاكسي ريسر» للألعاب الافتراضية بول روي: «مع تزايد مستويات الحماس ترقباً لانطلاق النهائيات العالمية لمهرجان (غيرل غيمر)، تستمر قائمتنا الغنية بالفعاليات والمشاركات بالتوسع، ويسرنا أن تنضم إلينا شركة (إم جي إيه إنترتينمنت) لتضيف لمسة من المتعة والحماسة».

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مليار مشاهدة على «يوتيوب» لـ«ليتل بيبي بام»، وجمعت 24 مليون اشتراك من مختلف أنحاء العالم.

- عملاق ألعاب الأطفال العالمي تزيح الستار عن سلسلة ألعاب جديدة لأول مرة من دبي.