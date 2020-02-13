مهرجان «سكة 2020» يستقبل طلبات التطوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فتحت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) باب التسجيل للمتطوعين، لكي يكونوا جزءاً من النسخة العاشرة من مهرجان سكة للفنون، وواجهة تمثل القِيَم الإماراتية الأصيلة، عبر المشاركة في العديد من المهام التنظيمية، وإدارة باقة من الأنشطة التي يتضمنها المهرجان في قائمة فعالياته.

وأعلنت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تشجيع العمل التطوعي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

ودعت «دبي للثقافة» الراغبين من أفراد المجتمع إلى المبادرة والتطوع في هذا المهرجان الذي سينظم من 19 إلى 29 مارس المقبل في حي الفهيدي التاريخي. وسيحصل المتطوعون على شهادات العمل التطوعي في نهاية المهرجان.

ويعد مهرجان سكة الفني 2020 الحدث الأبرز ضمن فعاليات النسخة السابعة من موسم دبي الفني، ويقام هذا العام تحت شعار «الحالمون»، إذ فتحت «دبي للثقافة» الباب أمام المواهب الفنية الناشئة في الإمارات ودول الخليج للمشاركة في هذه الدورة من المهرجان، وإطلاق العنان لأحلامهم للتعبير عن شغفهم ورؤاهم الفنية المبتكرة.

ويحتضن حي الفهيدي التاريخي فعاليات مهرجان سكة 2020، الذي تحفل قائمته ببرامج غنية ومتنوعة تناسب الصغار والكبار، وتلائم مختلف الجنسيات والثقافات، وتجمع الفنانين والزوار والسياح وأفراد العائلة في مكان واحد، ضمن أجواء احتفالية تغلب عليها البهجة والسعادة.

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مارس المقبل تنطلق فعاليات المهرجان في حي الفهيدي التاريخي.