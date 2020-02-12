أكبر مُصنِّع لألعاب الأطفال في العالم يشارك في نهائيات "غيرل غيمر" دبي

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت شركة "إم جي إيه إنترتينمنت"، أكبر شركة عالمية خاصة في مجال تصنيع ألعاب الأطفال، مشاركتها في النهائيات العالمية لمهرجان "غيرل غيمر" للألعاب الافتراضية الرقمية التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 19 حتى 22 فبراير 2020 في "ميدان جراند ستاند".

وستتعاون شركة الألعاب الافتراضية "جالاكسي ريسر" الجهة المُنظّمة للمهرجان مع شركة "إم جي إيه إنترتينمنت"، لتقديم سلسلة من الفعاليات المفعمة بالحيوية والمرح خلال المهرجان وفي مقدمتها فعاليتان مرتبطان باثنين من أهم ألعاب الأطفال الشهيرة للشركة وهما "إل أو إل سوربرايز"! (بالاشتراك مع بي بي كوسبلاي) و"ليتل تايكس"، وستقدم أيضاً "ليتل بيبي بام" الأحدث بين ألعاب الشركة العملاقة التي ستطلق خلال المهرجان كذلك سلسلة الألعاب الجديدة "نا! نا! نا! سوربرايز" لأول مرة في المنطقة.

وتتمتع ألعاب "إل أو إل سوربرايز"! بشعبية كبيرة بين أطفال العالم منذ ديسمبر 2016 وتحولت إلى ظاهرة عالمية جعلت منها أفضل ألعاب الأطفال مبيعاً في العالم وقادت حملةً متميزة شارك فيها عشاق جمع المقتنيات النادرة. وسيحظى محبّو ألعاب "إل أو إل سوربرايز"! في الشرق الأوسط بفرصة المشاركة في الفعالية الحصرية التي تنظمها الشركة، وتقدم من خلالها عروض أزياء، وحفل إطلاق "بي بي كوسبلاي"، وفعاليات ترفيهية حيّة، ومتجراً مؤقتاً، والكثير من الفعاليات الأخرى التي يستضيفها مهرجان "غيرل غيمر".

كما ستنظم الشركة عملاق صناعة ألعاب الأطفال فعالية ’ليتل تايكس بلاي داي‘ خلال النهائيات العالمية لمهرجان ’غيرل غيمر‘ للألعاب الافتراضية الرقمية في دبي، حيث تعد ’ليتل تايكس‘ من الأسماء الشهيرة في عالم الألعاب ويستمتع بها الأطفال من كافة الأعمار. وتأتي فعالية ’ليتل تايكس بلاي داي‘ ثمرةً لأحدث تعاون بين ’ليتل تايكس‘ و’ليتل بيبي بام‘، أكبر قناة في العالم متخصصة في بث أغاني الأطفال، حيث حصدت أكثر من 22 مليار مشاهدة على يوتيوب، وجمعت 24 مليون اشتراك من مختلف أنحاء العالم، علماً أن منتجات ’ليتل تايكس‘ و’ليتل بيبي بام‘ ستظهر لأول مرة خلال النهائيات العالمية لمهرجان ’غيرل غيمر‘ للألعاب الافتراضية الرقمية.

كما ستقوم شركة ’إم جي إيه إنترتينمنت‘ بالكشف عن سلسلة ’نا! نا! نا! سوربرايز‘ من ألعاب الأطفال لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، خلال النهائيات العالمية لمهرجان ’غيرل غيمر‘ للألعاب الافتراضية الرقمية. وتعتبر ألعاب ’نا! نا! نا! سوربرايز‘ أحدث إصدارات ’إم جي إيه إنترتينمنت‘. وستبدأ هذه المفاجأة الثنائية بفعالية رش قصاصات الورق الملون الرائعة التي ستكشف النقاب عن حقيبة ملونة تحتوي على إكسسوارات وألعاب مصنعة لأول مرة من مواد طرية ويمكن تحريكها.

وفي هذه المناسبة، قال إيزاك لاريان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ’إم جي إيه إنترتينمنت‘: "لطالما كانت دبي في طليعة الابتكار والسباقة عالمياً. ودائماً ما تسعى ’إم جي إيه إنترتينمنت‘ باعتبارها شركة عالمية متخصصة في ألعاب الأطفال، لإيجاد سبل جديدة للتفاعل مع عشاقها. هذا أول ظهور لنا في فعالية تقام في الشرق الأوسط، ونحن متشوقون للمشاركة في النهائيات العالمية لمهرجان ’غيرل غيمر‘ للألعاب الافتراضية الرقمية الذي تستضيفه دبي. وسيكون الجمهور على موعد مع فعاليات حيّة وحفلات إطلاق منتجات تفاعلية وأنشطة ترفيهية، بحضور أشهر علاماتنا التجارية في مجال ألعاب الأطفال ألا وهي ’إل أو إل سوربرايز‘ و’ليتل تايكس‘ و’ليتل بيبي بام‘ وبالطبع السلسلة الأحدث ’نا! نا! نا! سوربرايز‘".

ويأتي دعم المكتب الإعلامي لحكومة دبي من خلال فريق دبي ’10X Media‘ التابع له، للنهائيات العالمية لمهرجان ’غيرل غيمر‘ للألعاب الافتراضية الرقمية في إطار استراتيجية المكتب الساعية للارتقاء بقطاع الرياضات الافتراضية في المنطقة وتعزيز موقع دبي كمركز عالمي لها.

وفي هذا الإطار، قال عبد الله المنصوري، رئيس فريق ’10X Media‘: "في إطار جهودنا لتحويل دبي إلى منصة عالمية للرياضات والألعاب الافتراضية، نسعى إلى بناء منظومة متكاملة تضم العديد من الشركاء الاستراتيجيين. ولاشك في أن مشاركة إحدى كبريات شركات تصنيع ألعاب الأطفال في العالم في النهائيات العالمية لمهرجان ’غيرل غيمر‘ تعزز جهودنا في هذا المجال في الوقت الذي يواصل فيه فريق دبي ’10X Media‘ العمل على استشراف مزيد من فرص ريادة هذا القطاع عن طريق استقطاب أهم الأطراف المؤثرة في مجال الرياضات والألعاب الافتراضية والإلكترونية إلى دبي، إضافةً إلى بناء العلاقات وتبادل الخبرات وإقامة الشراكات العالمية الضرورية لتسريع نمو القطاع".

من جهته، قال بول روي، الرئيس التنفيذي لشركة ’جالاكسي ريسر‘ للألعاب الافتراضية: "مع تزايد مستويات الحماس ترقباً لانطلاق النهائيات العالمية لمهرجان ’غيرل غيمر‘ للألعاب الافتراضية الرقمية، تستمر قائمتنا الغنية بالفعاليات والمشاركات بالتوسع، ويسرنا أن تنضم إلينا شركة ’إم جي إيه إنترتينمنت‘ لتضيف لمسةً من المتعة والحماسة إلى هذه الفعالية. كما أننا فخورون بالتعاون مع هذا العملاق العالمي في قطاع ألعاب الأطفال، نترقب بفارغ الصبر التعرف على ما تخبئه لنا ’إل أو إل سوربرايز‘ و’ليتل تايكس‘/’ليتل بيبي بام‘ و’نا! نا! نا! سوربرايز‘ من مرح ومتعة خلال المهرجان".