"سقف" رامي جمال.. مليون ونصف مشاهدة في 24 ساعة

المصدر: دبي- الامارات اليوم

حققت أغنية الفنان رامي جمال "سقف"، مليون ونصف مشاهدة على موقع "يوتيوب" بعد 24 ساعة فقط من طرحها، وتصدرت جميع المنصات الإلكترونية، "يوتيوب"، غوغل" و"تويتر"، وتميزت الاغنية الجديدة بدعم كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة اللذين شاركوا في اداء الاغنية.

ويظهر في كليب "سقف" النجوم: أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني واحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، اضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

وعلق رامى جمال علي الأغنية قائلا: "كلام كتير في قلبي لكل الناس اللي حولت الطاقة اللي كانت مزعلاني لطاقة فرحة انا بحبكم وبحاول انا وكل اللي ساعدوني في صناعة الاغنية دي وتصويرها والنجوم اللي شرفوني بوجودهم أننا نديكم طاقة إيجابية ربنا يسعدكم".