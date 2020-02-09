300 طير حلقت بحثاً عن الناموس في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حفلت أشواط جير تبع العامة والمُلّاك بمنافسة قوية في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة نخبة الصقارين الذين يتنافسون حتى 16 الجاري.

وشهدت أشواط جير تبع العامة والملاك مشاركة نحو 300 طير بمنافسة استمرت حتى غروب الشمس، سعى خلالها الصقارون لكسب الجوائز المالية السخية التي بلغت مليونين و450 ألف درهم، موزعة على الأشواط الـ10 كجزء من الجوائز المالية الإجمالية الضخمة للحدث، على أن تختتم اليوم منافسات العامة والملاك بإقامة أشواط «القرموشة».

وفي أشواط العامة، حصد هزاع محمد المحمود لقب شوط جير تبع فرخ الرمز، بواسطة الطير «تي 22» بزمن 18:153 ثانية، وجاء ثانياً عبدالله خلفان القبيسي بالطير «تي 113» بـ18:273 ثانية، وثالثاً بطي خلفان القبيسي بالطير «البثن» بـ18:286 ثانية.

وتفوق خالد ناصر الهاجري في شوط جير تبع جرناس الرمز، محققاً المركز الأول بالطير «نمرود» بزمن 17:885 ثانية، وجاء ثانياً عيد المنصوري بالطير «هدبس» بـ17:978 ثانية، وثالثاً حميد المنصوري بالطير «إلمين» بـ18:113 ثانية.

وحقق حميد المنصوري المركز الأول في شوط جير تبع فرخ رئيسي، بواسطة الطير «تي 69» بزمن 18:243 ثانية، وجاء ثانياً خلفان شافي المنصوري بالطير «تي بي 27» بزمن 18:301 ثانية، وثالثاً سعيد عبيد المهيري بالطير «تي 1» بـ18:544 ثانية. وتفوق خالد ناصر الهاجري في شوط جير تبع جرناس رئيسي، بواسطة الطير «106»بزمن 17:716 ثانية، وجاء ثانياً أحمد المهيري بالطير «تي 4» بـ17:741 ثانية، وثالثاً سهيل بن غدير الكتبي بالطير «مستقيم» بـ17:933 ثانية.

وحقق أحمد عبدالله بوهليبة لقب شوط جير تبع فرخ نقدي، بالطير «تي 49» بزمن 18:145 ثانية، ونال حميد راشد المنصوري المركزين الثاني والثالث، بواسطة الطير «ديجور» بـ18:531 ثانية، والطير «تي 31» بـ18:591 ثانية.

وفي أشواط العامة الملاك، توج حميد محمد الطاير بلقب شوط جير تبع فرخ الرمز، بواسطة الطير «الكاس» بزمن 17:862 ثانية، ونال سلطان راشد المنصوري المركزين الثاني والثالث بالطير «غطرس» بـ18:190 ثانية، والطير «ذهب» بـ18:416 ثانية.

وكسب سلطان راشد المنصوري لقب شوط جير تبع جرناس الرمز، بالطير «لاهوب» بزمن 17:802 ثانية، وجاء ثانياً عبيد الشامسي بالطير «ضايع» بـ17:852 ثانية، وثالثاً حمد بن مجرن بالطير «19» بـ17:946 ثانية.

وتفوق حميد محمد الطاير في شوط جير تبع فرخ الرئيسي، محققاً المركز الأول بالطير «النخبة» بزمن 17:370 ثانية، وثانياً عبدالله الكتبي بالطير «لابق» بـ17:636 ثانية، وثالثاً محمد سعيد المنصوري بالطير «إيه 1» بـ17:930 ثانية.

وحقق سلطان راشد المنصوري المركز الأول في شوط جير تبع جرناس الرئيسي، بواسطة الطير «شواق» بزمن 18:026 ثانية، وجاء ثانياً بطي أحمد بن مجرن بالطير «273» بـ18:449 ثانية، وثالثاً محمد جمعة الكتبي بالطير «المارد» بـ18:840 ثانية.

وجاء الختام بفوز منصور بطي المنصور، في شوط جير تبع فرخ النقدي، بالطير «2121» بزمن 19:317 ثانية، وبالمركز الثاني بطي القبيسي بالطير «تي 22» بـ19:544 ثانية، وثالثاً بطي مجرن بالطير «منتوف» بـ19:584 ثانية.

جذب مشاركين جدد

رئيس اللجنة المنظمة، دميثان بن سويدان، أكد أن إضافة أشواط الملاك أسهمت في جذب مشاركين جدد يوجدون للمرة الأولى إلى جانب الصقارين من أصحاب الخبرة، وهو ما نتج عنه توزيع الألقاب في الأشواط بين مختلف الصقارين من ناحية، ومن جانب آخر فإن حجم المشاركة المستجدة من شأنه أن يجعلنا نرى أبطالاً جدداً في النسخ المقبلة، وهو ما يصب بالنهاية في مصلحة هذه الرياضة التراثية، ويعزز تناقلها بين الأجيال. كما اعتبر أن وجود نحو 300 طير في هذه الأشواط الـ10 لجير تبع، هو دلالة على أهمية الحدث والتنوع في أعداد المشاركين في كل الأشواط، حيث تسعى اللجنة المنظمة دائماً لتذليل كل العقبات من أجل تسهيل مشاركة الجميع.

الموروث الغالي

أجمع الصقارون المشاركون على روعة الأجواء في بطولة فخر الأجيال، خصوصاً في أشواط العامة والملاك ذات التنافس المفتوح والمثير، وأكد ماجد سعد المنهالي أن الوجود في هذا الحدث هو أمر إيجابي، سواء لمن حقق الفوز أو حتى شارك ليعيش هذه الأجواء الأخوية الجميلة في رياضة نفتخر بها جميعاً، كونها من الموروث الشعبي.

فيما اعتبر طارق عبيد الزريف أن إطلاق أشواط الملاك أسهم في زيادة التنافس بفئة العامة، وهي فكرة من شأنها أن تحقق الكثير من الإيجابيات بالنسخ المقبلة، وهو ما يدفعه للوجود بطموحات كبيرة، ومحاولة تحقيق أفضل النتائج.

المحمود والهاجري والطاير والمنصوري يتوجون بـ«الرموز».

منافسة قوية في أشواط «العامة والملاك».