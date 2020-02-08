سناء نبيل تحيي غناء العصر الذهبي في «موسيقى أبوظبي»

المصدر: أبوظبي■الإمارات اليوم

أحيت الموهبة المصرية الشابة سناء نبيل ابنة الـ17 عاماً، التي تشتهر بكونها حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، أمسية غنائية لافتة، أول من أمس، ضمن موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وتقديم du Live.

وأبدعت سناء نبيل، التي اكتسبت شهرتها في برنامج «أرابز غوت تالنت»، في حفلها الذي حمل عنوان «ليلة سلطنة»، وأقيم على مسرح المجمّع الثقافي، في أداء تشكيلة من أشهر أعمال أم كلثوم، ونخبة مغني العصر الذهبي مثل فايزة أحمد وليلى مراد وأسمهان وسيد مكاوي وحوريـــة حســـن، وغيرهم من عمالقة الغناء العربي. وشاركت فرقة «كورد كواسيه»، التي تضم عدداً من ألمع مواهب العزف المصرية المقيمين في باريس، في تقديم ألحان فريدة، حيث تضم الفرقة عازفي الناي والقانون والتشيللو والكمان والآلات الإيقاعية الشرقية.

- حفيدة شقيقة أم كلثوم اكتسبت شهرتها في برنامج «أرابز غوت تالنت».