قتل أمه التي منحته كل شيء.. سجن مغني راب شهير 99 عاماً

المصدر: دبي - الامارات اليوم

قررت المحكمة الفيدرالية في مدينة شيكاغو الأميركية سجن مغن الراب المعروف، كومان ويلسن، 99 عاماً، بعد اكتشاف المحققين دوره المباشر في قتل أمه، وأدانته المحكمة بقتل والدته، معتمداً على قاتل مأجور، بحسب صحيفة شيكاغو صن تايمز الأميركية.

ووظّف المغني المعروف باسم «يونغ كيو سي» قاتلاً مأجوراً لإطلاق النار على أمه في شقتها، على الرغم من أن الأم كانت - على مدى سنوات - الداعم الوحيد له في عمله وشهرته.

وقال القاضي خلال النطق بالحكم: «أعطت الأم ابنها كل ما يحتاجه، سيارة وعملاً». وأضاف «يمكن القول إنها دللته وأفسدته، فقد منحت كومان حياة، ولكنه ردّ لها المعروف بأن قتلها».

وأظهرت السجلات أن المغني سحب ما يقرب من 70 ألف دولار من حسابات والدته في الأشهر التي تلت مقتلها، وأنفق المال على الملابس المبهرجة، وعدّل سيارته، إذ أضاف أجنحة على مركبته التي اشترتها له أمه.