دورات مياه للحيوانات الأليفة في أكبر مطارات فنلندا

المصدر: برلين - د.ب.أ

أنباء جيدة للحيوانات الأليفة التي تجوب العالم، لقد صار أكبر مطار في فنلندا أحدث مطار ينضم إلى مجموعة متنامية من مراكز السفر التي تعرض دورات مياه للمسافرين الذين يسيرون على قدمين، وهؤلاء الذين يسيرون على أربع.

وذكرت شركة فينافيا التي تشغل مطار هلسينكي أن المطار افتتح منطقتين مصممتين للحيوانات الأليفة، وتستهدف الركاب الذين يسافرون مع حيواناتهم الأليفة أو الكلاب التي تصاحب المكفوفين.

وتعكس هذه الخطوة زيادة في عدد الركاب الذين يسافرون بصحبة حيواناتهم الأليفة أو كلاب الإنقاذ. وتقدر شركة فينافيا أن نحو 10 آلاف كلب تمر عبر مطار هلسينكي سنوياً.

وقالت الشركة إن «التصميم يستهدف الكلاب، لكن الحيوانات الأليفة الأخرى مرحب بها أيضاً».