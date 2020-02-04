«الظفرة» و«أف 3» يحلقان برموز «الشيوخ»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت أول من أمس، منافسات فئة الشيوخ على وقع منافسة ومستويات قوية من فريقي الظفرة و«أف 3» في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة نخبة الصقارين في مختلف الفئات الذين يتنافسون في مقر الحدث في منطقة الروية بدبي حتى 16 فبراير الجاري.

وتفوق فريقا «الظفرة» و«أف 3» في شوطي الرمز، فيما أكمل فريق «أف 3» سيطرته على بقية الأشواط بمشاركة قاربت الـ100 طير في الأشواط الخمسة من المسابقات.

وكسب فريق الظفرة شوط جير شاهين فرخ الرمز، بقيادة يراح عبيد بن شنه الكتبي، بواسطة الطير «إس 41» بزمن 17.149 ثانية، وجاء ثانياً فريق «أف 3» بقيادة راشد سعيد الكندي بالطير «إس 70» بزمن 17.200 ثانية، وثالثاً الظفرة مع الكتبي بالطير «إس 31» بزمن 17.241 ثانية. وكسب فريق «اف 3» شوط جير شاهين جرناس الرمز بقيادة راشد سعيد الكندي بالطير «3» بزمن 17.107 ثانية، وكسب الفريق نفسه المركز الثاني بواسطة سهيل الكندي بالطير «عربون» بـ17.173 ثانية، وثالثاً الفريق نفسه بواسطة خليفة أحمد بن مجرن بالطير «إيه 2» بـ17.188 ثانية. وحصد فريق «اف 3» لقب شوط جير شاهين فرخ الرئيس بقيادة خليفة أحمد بن مجرن بالطير «353» بزمن 17.406 ثانية، وجاء ثانياً فريق الظفرة بقيادة يراح الكتبي بالطير «إس 26» بـ17.588 ثانية، وثالثاً «أف 3» بقيادة خليفة أحمد بن مجرن بالطير «برج 23» بـ17.840 ثانية.

وأكمل «اف 3» تفوقه بالفوز بشوط جير شاهين جرناس الرئيس، بقيادة خليفة أحمد بن مجرن بالطير «حاضر» بزمن 17.772 ثانية، وجاء ثانياً فريق الظفرة بقيادة يراح الكتبي بالطير «64» بـ17.848 ثانية، وثالثاً فريق «أم 7» بقيادة سلطان بن مرخان بالطير «إس 10» بـ17.902 ثانية.

واختتم «اف 3» تفوقه بالفوز بشوط جير شاهين فرخ النقد، بقيادة راشد الكندي بالطير «إس 65» بزمن 18.866 ثانية، وجاء ثانياً «أم 7» بقيادة سلطان بن مرخان بالطير «جي 11» بزمن 18.988 ثانية، وثالثاً «أف 3» بقيادة خليفة أحمد بن مجرن بالطير «361» بـ19.002 ثانية.

• نخبة الصقارين في مختلف الفئات يتنافسون في منطقة الروية حتى 16 فبراير الجاري.