نجل مذيعة مصرية يلقى مصرعه بـ«رصاصة المزاح»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

لقي نجل المذيعة المصرية في قناة النهار مروة ميمي، مصرعه، بطلق ناري، وذلك في منطقة الزمالك بالقاهرة.

وذكرت تقارير إعلامية أن النيابة بدأت التحقيق مع المتهم بقتل نجل المذيعة برصاصة بالخطأ داخل شقة الأخير أثناء مزاحهما.

ونقلت عن مصدر أمني، قوله أن قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغاً من الأهالي يفيد سماع دوي إطلاق نار داخل إحدى الشقق بالزمالك، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة. وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه (ك. ش) (15 عاماً) كان جالساً لدى أحد أصدقائه، وأثناء مزاحهما سوياً، خرجت طلقة بطريق الخطأ أصابت المجني عليه، فأودت بحياته.