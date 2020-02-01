طالبات «التعددية الثقافية» في ضيافة جامعة سانت أندروز

المصدر: دندي ■وام

تشارك 58 طالبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي في الدورة الـ29 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة التي انطلقت في كلية آل مكتوم للتعليم العالي بأسكتلندا في 27 يناير الماضي، وتستمر أربعة أسابيع. وتتضمن الدورة، التي تشهد مشاركة طالبات من جامعات الإمارات وإينوك، وجامعة المالايا الماليزية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، محاضرات وورش عمل حول تاريخ أسكتلندا وتقاليدها وثقافتها، وموضوع التعددية الثقافية والعولمة والإسلام من منظور سياسي واقتصادي، والسياسة الدولية ومهارات القيادة والإدارة، وحوار الحضارات والثقافات. واستمعت الطالبات المشاركات فى الدورة إلى محاضرة في جامعة سانت أندروز التاريخية، قدمتها المحاضر الأول في الجامعة الدكتورة فيونا مكلوم جينى، التي تركز أبحاثها في المقام الأول على الدور السياسي للمجتمعات المسيحية في الشرق الأوسط المعاصر، إذ تناولت موضوعات عدة، من بينها الدين والسياسة الدولية والعولمة. وأعربت الطالبات عن شكرهن للمحاضر على هذه الجلسة الغنية بالمعلومات. وقامت المشاركات بجولة في مدينة سانت أندروز.