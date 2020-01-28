وجبات خفيفة تساعدك على التخلص من نزلات البرد

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أوضحت الرابطة الألمانية للتغذية أن هناك ثلاث وجبات خفيفة تساعد في التخلص من نزلات البرد بسرعة؛ نظراً لأنها تمد الجسم بالفيتامينات والعناصر المهمة لتقوية جهاز المناعة، كما أنها تتمتع بمذاق مقبول لدى الكثيرين.

يعتبر الزنك من العناصر الغذائية المهمة لعمل نظام المناعة، كما أنه يعزز من إنزيمات الجسم الخاصة، وتتم الاستفادة من فيتامين C فقط عند الارتباط بالزنك. ويعتبر الشوفان من أكثر المواد الغذائية المحتوية على عنصر الزنك.

وأكدت دراسة بريطانية أن الشوكولاتة الداكنة تساعد في علاج السعال؛ نظراً لأن الثيوبرومين، وهو المادة الفعالة في الشوكولاتة، يساعد في التخفيف من حدة السعال، كما أن الشوكولاتة بعد مضغها تشكل طبقة واقية على الأغشية المخاطية الحساسة بالحلق، وتجدر الإشارة إلى أنه كلما كان لون الشوكولاتة داكناً كان ذلك أفضل.

لعلاج نزلات البرد يتعين إمداد الجسم بالكثير من فيتامين C المهم لتقوية جهاز المناعة، ويتوافر هذا الفيتامين بكثرة في ثمار الحمضيات، ولكن يجب توخي الحذر عند الإصابة بالتهاب الحلق، نظراً لأن البرتقال قد يعمل على تهيج الأغشية المخاطية في الحلق.