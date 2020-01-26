القرية العالمية تحتفي بالسنة الصينية بين التنانين والمرح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت القرية العالمية في دبي فعاليات خاصة باحتفالات رأس السنة الصينية تستمر حتى الأول من فبراير المقبل، وتضم باقة من النشاطات الحافلة بالمرح والمفاجآت.

وتحتفل القرية بحلول السنة الصينية الجديدة في أجواء خاصة، حيث صُمم نموذج لمبنى «الباغودا» الذي يمثل القصر الثقافي الصيني بارتفاع 21 متراً، وتم تثبيته في ممشى الاحتفالات، يحيط به تنين ضخم يجسد الرمز الوطني للصين.

وتعزّز الموسيقى الصينية التي تعزف حول مبنى الباغودا الأجواء الاحتفالية، إذ يمكن للضيوف الاستمتاع بالأنغام الراقية، بينما يتجولون تحت أقواس ممشى الاحتفال المزينة بالأضواء.

ويستمتع زوار الجناح الصيني بمشاهدة عروض رقصة التنين الصينية التي تعد من أهم العروض الثقافية الشعبية، إذ تقدم ثلاث مرات يومياً خلال فترة الاحتفالات، إضافة إلى رقصة الأسد الصينية الشعبية. من جهتها، قالت المدير التنفيذي للتسويق في القرية العالمية جاكي إيلنبي: «تجذب الوجهة سنوياً أعداداً وفيرة من الزوار الصينيين سواء من المقيمين في الدولة أو السياح، بفضل الفعاليات التي تنظم على امتداد الموسم. وتهدف العديد من أنشطتنا إلى تعميق الفهم والتقدير للثقافات العالمية المختلفة لدى ضيوفنا، بما يتماشى مع إرث وجهتنا التي تعد من أكبر المتنزهات الثقافية في العالم».

وأضافت «محافظون في القرية على التزامنا بتنظيم واستضافة أفضل الفعاليات والعروض العالمية التي تمثل الثقافات المتنوعة، وتعد الثقافة الصينية من أغنى الثقافات العالمية وأكثرها تميزاً، ونحن على ثقة بأن ضيوفنا سيستمتعون بالفعاليات التي نقدمها لهم احتفاءً بالسنة الصينية الجديدة».

ويعدّ جناح الصين من أكبر الأجنحة في القرية العالمية، وهو بمثابة منصة تنتقل بالضيوف في رحلة تعرفهم بتاريخ ذلك البلد ونهضته وحضارته. ويتميز الجناح بملامح التراث المعماري الغني للصين بالألوان الحمراء، والتي تستعرض المعالم التاريخية لمختلف الحقب، كما يتميز بزخارفه التقليدية والأسقف الخشبية. ويشهد الجناح حركة استثنائية، نتيجة إقبال الضيوف عليه بشكل كبير لتسوق المنتجات المتنوعة، بدءاً من الملابس مروراً بالحرف اليدوية، وأدوات الديكور المنزلي، وصولاً إلى الإكسسوارات. ويشهد الجناح عروض الألعاب البهلوانية الاستعراضية، بالإضافة إلى منافذ الفنون الحية، حيث يمكن للضيوف الاطلاع على الأعمال الفنية اليدوية الصينية التي تنفذ أمام أعينهم. كما يتواجد في الجناح خطاط صيني محترف يكتب أسماء الضيوف باستخدام الرموز الصينية.

الجناح الصيني منصة تنتقل بالضيوف في رحلة تعرفهم بتاريخ البلد وحضارته.