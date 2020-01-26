جبلاية جديدة لحديقة احترقت في رأس السنة

المصدر: كريفيلد (ألمانيا) - د.ب.أ

تعتزم حديقة الحيوان بمدينة كريفيلد الألمانية البدء في بناء جبلاية القرود بها، بعد أن تعرّضت لحريق مدمر في احتفال ليلة رأس السنة الماضي.

وقالت متحدثة باسم الحديقة، أول من أمس: «نعتزم أن تتم زيارات روّاد الحدائق التي تتميز بجبلاية قرود مبدعة ومتميزة أيضاً، خلال العام الجاري».

وكانت جبلاية القرود بحديقة كريفيلد احترقت ليلة رأس السنة الماضية، ونفق ثمانية من تلك القرود. وقرر مجلس الإشراف على الحديقة، يوم الأربعاء الماضي، إنشاء المبنى الجديد للجبلاية.

وأوضحت إدارة الحديقة أنه ستنقضي أعوام عدة حتى الانتهاء، ما يسمى مركز حماية أنواع القردة (متنزه القرود)، حيث سيُبنى على أساس جديد تماماً. وتبلغ تكاليف البناء عشرات الملايين من اليورو.

وتلقت الحديقة منذ اشتعال الحريق فيها ليلة رأس السنة نحو 20 ألف يورو تبرعات.

وأعلنت جمعية أصدقاء حدائق الحيوان، التي تدير الحديقة، بالتعاون مع المدينة، أن هذه التبرعات ستمثل أساساً أولياً لتمويل المبنى الجديد.

وسيعلن المبلغ الإجمالي في وقت لاحق، خلال اجتماع تضامني أمام مجلس المدينة.