ديفيد فراي يستعد لإسعاد الجمهور الإماراتي بـ «كونشيرتو»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يستعد عازف البيانو الفرنسي ديفيد فراي لإسعاد الجمهور الإماراتي في افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020، والذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي وتقدمه «دو لايف»، بحفلٍ حصري يحمل عنوان «كونشيرتو ثنائي وثلاثي ورباعي البيانو لباخ» على خشبة مسرح المجمّع الثقافي بعد غد الثلاثاء. ويشرف فراي (38 سنة)، الذي نال جوائز وتكريمات عدة، إلى جانب نيله لقب «العازف الأكثر إلهاماً لموسيقى باخ بين عازفي جيله»، على قيادة الأمسية، ويرافقه في حفله عازف البيانو إيمانويل كريستيان، الذي يُعتبر من ألمع المواهب الموسيقية الشابة وأكثرها تنوعاً في فرنسا؛ كما ينضم إلى فراي وكريستيان عازفة البيانو الفرنسية أودري فيجورو، التي تخرجت من المعهد الوطني العالي للموسيقى والرقص المرموق في باريس، وتكتمل فرادة هذه الأمسية الموسيقية مع الأداء الوتري الاستثنائي لأوركسترا جنيف لموسيقى الحجرة التي ستشارك في الحفل بكامل طاقمها المكون من 37 عازفاً.

ويمثّل «كونشيرتو البيانو» حواراً موسيقياً متناغماً بين آلات البيانو الأربع، والتي ستبدع بأداء مقطوعات باخ التي لطالما حازت تقديراً كبيراً من قبل عشاق الموسيقى الكلاسيكية الأصيلة. وسيأخذ الرباعي المميز الجمهور في رحلةٍ مذهلة لاستكشاف نشأة وأصول فن الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة والتعرف إلى إبداعات باخ الموسيقية الأصيلة، برفقة أوركسترا جنيف لموسيقى الحجرة.

ويُشكّل العرض إضافةً استثنائيةً لفعاليات موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020، وهو برنامج الحفلات الموسيقية الكلاسيكية الأكثر رقياً وتأثيراً في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستقطب مجموعة متنوعة من ألمع مواهب وفرق الموسيقى الشهيرة عالمياً.