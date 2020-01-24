ماجدة الرومي وفرق أوركسترا عالمية في «موسيقى أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات النسخة التاسعة من موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وتقديم du Live، خلال الفترة من 28 يناير إلى السابع من فبراير المقبل، ببرنامج شيق من الأمسيات الموسيقية المميزة التي تحتفي بمختارت كلاسيكية وتقليدية، مع أداء لألمع النجوم وفرق الأوركسترا العالمية، في مقدمتهم النجمة اللبنانية ماجدة الرومي.

ويستضيف «ميدان دو» ومسرح المجمّع الثقافي في أبوظبي الحفلات المدرجة على برنامج الموسم، التي تشهد حضوراً مميّزاً لكلٍ من: عازف البيانو الفرنسي ديفيد فراي، وأوركسترا هامبورغ السمفونية، وعازفة البيانو الفرنسية ليز دو لا سال، والموهبة المصرية الشابة سناء نبيل.

كما يحتفي موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020 بالذكرى السنوية الـ250 لميلاد أعظم ملحن ألماني عرفه التاريخ، لودفيج فان بيتهوفن، وذلك من خلال حفل يسلط الضوء على إرثه الموسيقي الخالد.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإنابة، سعود الحوسني: «نعمل على تقديم أفضل مكونات ورموز ثقافتنا والثقافة العالمية لعشاق الموسيقى في أبوظبي، وتسعدنا عودة موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية ببرنامج حافل بأبرز المواهب في المنطقة ومن حول العالم».

ويفتتح عازف البيانو ديفيد فراي، موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020 بحفل مميّز تحت اسم كونشيرتو ثنائي وثلاثي ورباعي البيانو لباخ على خشبة مسرح المجمّع الثقافي يوم 28 الشهر الجاري. كما ترافق أوركسترا جنيف لموسيقى الحجرة مجموعة «ديفيد فراي وأصدقائه»، التي تضم إلى جانب فراي، كلاً من: إيمانويل كريستين وأودري فيغورو وجاك روفيه.

وفي الأول من فبراير 2020 ستصحب الفرنسية الشابة ليز دو لا سال، عشّاق البيانو في حفل فردي تنساب خلاله أعذب الألحان لتتردد في أرجاء مسرح المجمّع الثقافي. ويجسّد أداء دو لا سال، الذي يحمل اسم «رقصات»، المنهجية الموسيقية المتفرّدة التي تتبناها العازفة الفرنسية، إذ تستكشف الإيقاعات والألحان الراقصة المستوحاة من مختلف الثقافات والفترات الزمنية، ويبرز في أدائها تأثير الموسيقى اللاتينية وثقافة الرقص الأميركية. تؤدي دو لا سال خلال حفلها مقطوعة من موسيقى الفالس «فالس نوبلز إي سينتيمينالز» للملحن رافيل، ومقطوعة «التانغو» للملحن سترافينسكي، ومقطوعة «الرقصات الشعبية اليونانية» للملحن بارتوك، ومقطوعة «مازوركا» للملحن ديبوسي.

كما تشارك أوركسترا هامبورغ السمفونية في موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2020. وتتمتع الأوركسترا بشهرة عالمية لأدائها منقطع النظير لأعظم أعمال بيتهوفن وبرامز، وتقدم حفلين ساحرين هذا الموسم. وفي الرابع من فبراير ستخطف أوركسترا هامبورغ السمفونية الأضواء في المجمّع الثقافي بأبوظبي، حيث تشارك في برنامج موسيقى الحجرة، وستبهر الحضور بأدائها الرفيع لموسيقى تشايكوفسكي وبرامز. وفي الخامس من فبراير سيؤدي أعضاء الأوركسترا، المؤلفة من أكثر من 100 عازف و70 مغنياً، رائعة بيتهوفن السمفونية التاسعة في قصر الإمارات أبوظبي.

- ديفيد فراي، ليز دو لا سال، وسناء نبيل أبرز النجوم المشاركين.