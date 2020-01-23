3.5 ملايين زائر للقرية العالمية في شهرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه على مستوى المنطقة، عن تحقيقها لأرقام قياسية جديدة في متوسط أعداد الضيوف اليومي بنحو 42 ألف ضيف تستضيفهم يومياً، ما يعزّز مكانتها، ويؤكد تنافسيتها كأحد أكبر الوجهات الترفيهية في العالم بأجنحتها المتنوّعة التي تمثل ثقافات أكثر من 78 دولة.

ويبشر الموسم الحالي من القرية حتى الآن بنجاحات قياسية جديدة، حيث شهدت القرية العالمية، خلال أول شهرين من انطلاقها، زيارة ما يزيد على 3.5 ملايين ضيف، وحققت أرقاماً قياسية جديدة في أعداد الضيوف الذين توافدوا عليها من داخل الدولة وخارجها، خلال احتفالات اليوم الوطني الـ48، بنحو 140 ألف ضيف في يوم واحد.

وأظهر التقرير العالمي لزيارات معالم الجذب الترفيهية الصادر عن رابطة المدن الترفيهية (TEA)، بالشراكة مع «إيكوم» (AECOM)، أن متوسط أعداد الزوار اليومي في «ماجيك كينجدوم» لديزني في أورالندو وصل إلى 57 ألف زائر، لتكون في المرتبة الأولى عالمياً، تلتها «ديزني لاند» أنهايم في كاليفورنيا مع متوسط 51 ألف زائر يومي، ثم «ديزني لاند» طوكيو مع 49 ألف زائر يومي، و«ديزني سي» طوكيو في المرتبة الرابعة عالمياً مع متوسط 40 ألف زائر يومي.

واستطاعت القرية العالمية خلال مواسمها المتعاقبة من ترسيخ مكانتها وجهة ترفيهية وثقافية وعائلية عالمية رائدة، عبر التزامها برؤية دبي السياحية، والإسهام في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً رئيساً للجذب السياحي في المنطقة، لاسيما أن القرية العالمية باتت من أهم الفعاليات السنوية في دبي ،التي توفر لزوارها تجربة استثنائية وفريدة من نوعها تتناسب مع كل الأعمار والأذواق، إذ تجمع بين الترفيه والتسوّق والتعريف بثقافات العالم وعاداته وتقاليده، وكذلك الأكلات المفضلة لدى شعوبه.

وقال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي: «تتألق دبي بإرثها ومكانتها العالمية وجهة جاذبة للسياح الراغبين في الاستمتاع بتجارب استثنائية على كل المستويات. ولطالما كانت دبي سبّاقة في قطاع الترفيه في المنطقة حتى أضحت مثالاً يحتذى في هذا المجال. وانطلاقاً من تلك المكانة، تعمل القرية العالمية على تعزيز مكانة الإمارة كإحدى الوجهات السياحية العالمية، بمواصلة جذب أعداد قياسية من الضيوف على امتداد مواسمها. فمنذ تأسيسها في عام 1997، استضافت القرية العالمية أكثر من 90 مليون ضيف، ليعكس هذا الرقم الجهود الكبيرة لفرق العمل، لتوفير أفضل التجارب للضيوف، في ضوء التطوير والتحسين المستمر لمرافقنا وعملياتنا وفعالياتنا، مع استهداف المركز الأول بين الوجهات الترفيهية العالمية».

وأضاف أنوهي: «مع سعينا لتقديم أضخم العروض المميزة والتجارب العالمية الفريدة، استطاعت القرية العالمية الوصول بنسبة مؤشر سعادة ضيوفها خلال الموسم الحالي من 9.1 إلى 10 حتى الآن، ما يؤكد رضا وثقة الضيوف بما نقدمه لهم من تجارب وفق أعلى المعايير العالمية، آخذين ما حققناه من الإنجازات والنجاحات كنقطة بداية لمواسم ناجحة في المستقبل، امتداداً لما حققته القرية العالمية من نجاحات على امتداد 23 عاماً».

وأظهرت أحدث البيانات الصادة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن القرية العالمية استقطبت 24% من السياح الذين زاروا دبي، خلال النصف الأول من عام 2019، لتكون الوجهة الترفيهية الأولى في استضافة السياح في الإمارة، حيث قدمت الوجهة الترفيهية عدداً من الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية التي لاقت إعجاب ضيوفها.

إرث من النجاح

بدأت قصة نجاح القرية العالمية في عام 1997 على شاطئ خور دبي، لتشهد بعدها توسعات كبيرة عبر استضافة كثير من الأجنحة التي تعكس ثقافات الدول المختلفة، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية المختلفة والحِرف اليدوية الأصيلة والعروض الترفيهية والثقافية العريقة ومدن الملاهي، التي ضمّت أروع الجولات الترفيهية، وغيرها من الفعاليات والأنشطة المفضلة لدى الملايين، وشهدت القرية العالمية نمواً سنوياً في عدد الضيوف ليصل مجموع زيارات الموسم الماضي إلى أكثر من سبعة ملايين ضيف على مدى 166 يوماً.

وحققت القرية العالمية نجاحات استثنائية منذ انطلاقها، حيث نظمت العديد من الفعاليات المميزة لمدة 31 يوماً في منطقة بلغت مساحتها 50 ألف متر مربع على خور دبي، وتطوّرت الوجهة على نحو استثنائي خلال 24 موسماً، لتصل مساحتها في موقعها الحالي في «دبي لاند» إلى 1.6 مليون متر مربع، وتستقبل الملايين من الضيوف في كل موسم.