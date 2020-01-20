قصة حب وزواج منتظرة في حديقة الإمارت للحيوانات

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

تستعد حديقة الإمارات للحيوانات لاستقبال «ناجوما»، أنثى فرس النهر، استعدادا لتزويجها من فرس النهر "أوتو" الموجود في حديقة حيوان العين ويُعدّ واحداً من أكثر الشخصيات شعبية في حديقة الحيوانات، وتأمل إدارة الحديقة بأن تشهد الأيام المقبلة قصة حب حقيقية مع وصول «ناجوما» ضيفة جديدة إلى حديقة الإمارات للحيوانات.

ويعدّ تجميع حيوانات فرس النهر مع بعضها بعضاً ليس من الأمور التي يسهل تنظيمها، وقضى فريق حديقة الإمارات للحيوانات أشهراً عدة في البحث عن الأنثى المناسبة للانضمام إلى العائلة.

يذكر أن العريس أوتو ويحب تناول الفواكه والخضراوات، ويبلغ طوله 2.2 متر ويزن نحو 1.4 طن.