شودري ومينا يستعدان لأول عرض في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد منظمة «بني أبيل الشرق الأوسط» الخيرية لتقديم عرض للكوميدي العالمي الشهير بول شودري، في أول حضور له في الإمارات، وذلك ضمن العرض الذي يقام تحت عنوان «الكوميديا من أجل قضية».

ويقدم شودري عرضه الكوميدي خلال يومي 26 و27 الجاري في دبي، على مسرح فوكس سينما سينيبليكس جراند حياة، ويوم 28 الجاري في الجامعة الأميركية بالشارقة، حيث تقام العروض بهدف تقديم الدعم لبرنامج التعليم في جنوب إفريقيا، الذي أطلقته منظمة «بني أبيل».

وبول شودري فنان وممثل بريطاني، حائز العديد من الجوائز، كما أنه أول كوميدي بريطاني آسيوي يقدم عرضاً بتذاكر مبيعة بالكامل على مسرح ويملبي، الذي يتسع لحضور 10 آلاف شخص. كما حاز شودري لقب أكثر عرض كوميدي تمت مشاهدته على منصة أمازون برايم من خلال عرضه الشهير عالمياً «Live Innit».

ويشارك إلى جانب بول شودري في العرض، مينا ليكيون، الشريك المؤسس لتجمع دبوميدي للفنون، وهي فنانة من نيويورك، حائزة جوائز، وكوميدية ومصممة رقصات، كما يشارك في الفعالية الكوميدي الإماراتي اللامع الحائز عدداً من الجوائز، علي السيد، الشريك المؤسس الثاني لتجمع دبوميدي للفنون. وقد أدى علي العديد من العروض ضمن نادي Comic Strip Live الشهير في نيويورك ومهرجان إدنبرة فرينج فستيفال، وغيرها. كما صُنّف ضمن قائمة Funniest People in 2012 من قبل Rolling Stone. كما حصل على جائزة «كوميدي العام 2016» من قبل مجلة إسكواير.

كما يشهد العرض مشاركة فنان البيت بوكس العالمي MB14، الذي يحمل العديد من الألقاب العالمية في فن البيت بوكس.

يشارك في الفعالية الكوميدي الإماراتي علي السيد.