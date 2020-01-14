ياسمين رئيس مهووسة بالتاريخ في «لص بغداد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد انطلاق الإعلان الرسمي لفيلمها المقبل «لص بغداد» أكدت ياسمين رئيس أنها تقدم شخصية سلمى سليمان المهووسة بالتاريخ، والتي تتورط مع شخصية يوسف الذي يقدمها محمد إمام في الفيلم للوصول للكنز المفقود، وقالت ياسمين: «اعتمدت نوعاً جديداً عليّ في طريقة التمثيل فشخصية سلمى سليمان هي (كراكتر) له لزماته وتفاصيله الخاصة الكوميدية بطريقتها، والتي سيلاحظها الجمهور من أول مشهد».

يذكر أن فيلم «لص بغداد» هو أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس، ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم في دور العرض يوم 22 يناير. يدور الفيلم حول مغامرة كوميدية تقع عندما يقوم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج «سينرجي فيلمز».