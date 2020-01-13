الألمان يؤيّدون التبرع بالأعضاء

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشف استطلاع حديث عن وجود تأييد كبير بين الألمان للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وذلك قبل فترة وجيزة من صدور قرار البرلمان الألماني (بوندستاج) بشأن مستقبل هذه القضية في ألمانيا.

وجاء في الاستطلاع، الذي أجري بتكليف من صندوق التأمين الصحي التقني في ألمانيا، ونشرت نتائجه أمس، أن 84% من الألمان يقيمون التبرع بالأعضاء بشكل إيجابي نوعاً ما. وأظهر الاستطلاع أن هذه الموافقة «من حيث المبدأ» على التبرع شهدت أعلى مستوياتها بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، ووصلت نسبة التأييد إلى 93% بين هذه الفئة العمرية، فيما تراجع التأييد إلى أقل مستوياته، وبلغ 79% فقط بين الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 50 و69 عاماً.