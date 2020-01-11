31 من «أطفال الشارقة» يشاركون في «أجيال للتوستماسترز»

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

شارك 31 طفلاً من «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في الاجتماع الذي عُقد في نادي أجيال للتوستماسترز للصغار التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي - مكتب متنزه خليفة.

وتأتي المشاركة بهدف إتاحة الفرصة للأطفال لتبادل المعرفة وتطوير مهاراتهم القيادية.

وقدَّم ثلاثة خطباء من نادي أجيال للتوستماسترز للصغار، وثلاثة من نادي أطفال الشارقة للتوستماسترز، مجموعة من المشروعات في الخطابة، كما تنافس ستة خطباء، بينهم طفل من نادي أجيال، وخمسة من نادي أطفال الشارقة، في فقرة إلقاء الخطب الارتجالية، لتفوز الطفلة ميرة سعود الأميري، من مركز الطفل بالحيرة، بالمركز الأول، وعائشة علي القيوضي، من مركز الطفل بكلباء، بالمركز الثاني، كما حاز نجم اجتماع التوستماسترز ولقب أفضل دور قيادي، علي السعدي، من نادي أجيال للتوستماسترز.

كما تعرّف الأطفال خلال الاجتماع الى مهارات التواصل مع الآخرين، وكيفية حساب الوقت الذي يستغرقه كل متحدث في المسابقة، ليتمكنوا من التغلب على التوتر عند مواجهة الجمهور.

وتسعى «أطفال الشارقة» من خلال إطلاق نادي أطفال الشارقة للتوستماسترز الذي يضم 50 طفلاً، إلى تطوير مهارات الأطفال القيادية من خلال توفير البيئة الإيجابية لهم.