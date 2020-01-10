فتاة تشنق نفسها بعدما قلّدت مشهداً بمسلسل.. انتبهوا لما يتابعه أطفالكم

المصدر: دبي - الامارات اليوم

توفيت طفلة سورية بعد محاولتها تقليد مشهد انتحار أدته الممثلة السورية كندة حنا، في أحد مسلسلات البيئة الشامية.

وتداول نشطاء عبر مواقع إعلامية ومنصات تواصل اجتماعي مأساة الطفلة بتول فاضل البالغة من العمر تسع سنوات، التي لقيت حتفها بعد محاولتها تقليد مشهد الانتحار في غرفتها.

وأضافوا أن بتول، التي تدرس بالصف الثالث كانت تقوم بالأمر على أنه لعبة، فربطت حبلاً بالخزانة وقفزت، لتعجز قدماها عن ملامسة الأرض، في ظل غياب والدتها.

الفنانة كندة حنا من جهتها، أعربت عن صدمتها بالخبر. وقالت لإحدى الإذاعات السورية «لقد ‎تألمت كثيراً لسماع قصة الطفلة (بتول) التي ماتت شنقاً بعد محاولتها تقليد شخصية (خاتون) وأرجو أن يتم توجيه تنويه للأهالي قبل عرض الأعمال التي تحتوي على مشاهد عنف أو +18!‎».