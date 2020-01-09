عمرو عابد عضواً في لجنة تحكيم «الإسكندرية للفيلم القصير»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

يشارك الفنان عمرو عابد عضواً في لجنة التحكيم الرسمية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته السادسة التي تنظم في الفترة من 26 إلى 31 الجاري.

وسيبدأ عابد عمله في مشاهدة الأفلام الروائية والتسجيلية خلال الفعاليات، بمشاركه بقية أعضاء اللجنة، وهم: المونتيرة المصرية هبة عثمان، والناقد السينمائى أحمد شوقى، ومدير مهرجان الفيلم العربي بروتردام روش عبدالفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجانى.

يشار إلى أن عمرو عابد ممثل وصانع أفلام مصري، بدأ مشواره السينمائي بمجموعة من أفلام البطولة المشتركة التي تعبّر عن الشباب، وأطلّ على شاشة السينما للمرة الأولى عام 2006 في فيلم «أوقات فراغ»، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم «الماجيك»، وفيلم «عائلة ميكي» في 2010، ثم فيلم «فرش وغطا» 2013، وفيلم «ليل خارجي» 2018.\