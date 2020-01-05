20 ألف زائر لفعالية «مخرج 88E»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

على مدار 21 يوماً نجحت الدورة الثانية من مخرج 88E للمأكولات والتسوّق، التي نظّمها مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، في اجتذاب 20 ألف زائر لتذوّق المأكولات والاستمتاع بباقة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية ذات الطابع العائلي في الهواء الطلق.

وجمعت «مخرج 88E للمأكولات والتسوّق» التي حملت شعار «تذوّق.. اجتمع.. تسوق»، زوّاراً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ترجمة لرؤية مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في توفير وجهة عائلية تسهم في تعزيز الروابط الأسرية والحفاظ على النسيج الاجتماعي في الإمارات، إلى جانب استكمال استراتيجية الفعالية الرامية إلى تشجيع جميع فئات الشركات والمؤسّسات وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال لعرض مشاريعهم ومنتجاتهم أمام الجمهور.

مساحة للتلاقي

من ناحيتها، قالت المدير التنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات حنان المحمود: «سعدنا بالإقبال الذي حظيت به الفعالية في دورتها الثانية، إذ وفرت مساحة رحبة للتلاقي بين أفراد الأسرة الواحدة، ومثلت فرصة للتواصل المباشر بين الفئات الاجتماعية على اختلافها، إذ حققت على مدار 21 يوماً أكثر من 20 ألف زيارة، استمتع رواد المكان خلالها بالعروض والفعاليات والأنشطة التي نظمتها الفعالية واستهدفت مختلف الفئات العمرية». وأضافت: «النجاح الذي حققته الفعالية في دورتها الثانية بعد التمديد في فترة إقامتها، يدفعنا للعمل من الآن وبحماس على الدورة الثالثة، لنقدم لزوّارنا أنشطة تلبّي تطلعاتهم، وتسهم في جعل فعالية مخرج 88E للمأكولات والتسوق، وجهة سنوية لدى مقيمي وزوار الشارقة، ومكاناً لتلاقي العائلة والأصدقاء خلال الأجواء الشتوية».

نشاطات متنوعة

قدمت الفعالية برنامجاً حافلاً من النشاطات والفعاليات المتنوعة والترفيهية والعروض الموسيقية واللوحات الراقصة في الهواء الطلق، بالإضافة إلى فقرات العزف الحي على آلة العود، مصحوبة بمجموعة من الأغاني الإماراتية التراثية، ورقصة التنورة.

وخصصت الفعالية لزوارها الصغار ورشاً وأنشطة متنوعة، قدمها الشيف التنفيذي رامي عبدو الجبرائيل، ومساعد الشيف التنفيذي أرافيندا ليلاراثنا من مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، إذ زين الصغار الكب كيك والكوكيز والكعك المصنوع من الزنجبيل، وتمكنوا من إتقان مهارات وتقنيات جديدة مثل استخدام عجينة الفوندان (عجينة السكر) وكريم الزبدة وأدوات تزيين الكعك المصنوعة من السكر.

وشهد الحدث تنظيم مسابقات عدة من بينها «الصندوق الغامض»، وهي مسابقة للطبخ الحي اختبرت مهارات الطهي لدى المشاركين فوق سن 18 عاماً، وشهدت مشاركات مرتفعة من الزوار الذين حضّروا طبقاً رئيساً مع حساء أو سلطة من اختيارهم من المكونات الموجودة في الصندوق، ونال الفائزون مجموعة من الجوائز القيّمة.

شعار

استمتع زوار الفعالية التي نظمت تحت شعار «تذوّق.. اجتمع.. تسوق»، بتذوق تشكيلة من أشهى المأكولات والحلويات العربية والعالمية، عبر مجموعة من عربات المأكولات والأكشاك الصغيرة التي توزعت بين أرجاء الفعالية، إلى جانب نكهات مختلفة من القهوة ضمن المقاهي.

كما أتيح للزوار التسوق واختيار قطع فنية من بين تشكيلة من التصاميم المصنوعة يدوياً، والتي تنوّعت بين الأزياء والمجوهرات والألعاب.

• برنامج الفعالية خصّص للزوار الصغار ورش عمل وأنشطة في أجواء من المرح.