«فوانيس السماء» تتسبب في مأساة ليلة رأس السنة

المصدر: كريفيلد (ألمانيا) - د.ب.أ

اندلع حريق في جبلاية قرود بحديقة حيوان مدينة كريفيلد بولاية شمال الراين - ويستفاليا غربي ألمانيا ليلة رأس السنة، ما أسفر عن نفوق أكثر من 30 حيواناً داخلها، من بينها قردة شمبانزي وإنسان الغاب.

وقالت متحدثة باسم الحديقة إن من بين الحيوانات النافقة أيضاً خفافيش الفاكهة وطيور.

ويرجح المحققون أن سبب الحريق هو ما يعرف باسم «فوانيس السماء الصينية»، التي تُحلق في الهواء.

وأشار متحدث باسم الشرطة خلال مؤتمر صحافي إلى إن مثل هذه الفوانيس محظورة في ألمانيا، مضيفاً أن شهود عيان شاهدوها بالقرب من مكان الحادث، كما عثر عليها لاحقاً. وبحسب أحدث بيانات للحديقة، تسبب الحريق في نفوق خمسة قردة من فصيلة إنسان الغاب واثنين من فصيلة غوريلا السهول وشمبانزي والعديد من القردة الصغيرة. ونجا قردان من الشمبانزي بإصابات طفيفة.

وكانت الحديقة قد كتبت على صفحتها على «فيس بوك»: «مأساة مفجعة صدمتنا قبيل منتصف ليل أمس... وأسوأ مخاوفنا صارت حقيقة... جبلاية القردة العليا احترقت». وأضافت الحديقة أن حظيرة الغوريلات المتاخمة للجبلاية ظلت سالمة من الحريق.

وقال مدير الحديقة ولفجانج دريسدن للصحافيين «إنه أسوأ يوم في تاريخ حديقة كريفيلد».

ودفع الحريق الجمعية الألمانية لرعاية الحيوانات إلى الدعوة إلى إقامة منطقة يحظر دخولها على الأشخاص حول حدائق الحيوان بسبب إشعال الألعاب النارية خلال الاحتفال بالعام الجديد. وعادة ما يشعل الألمان ألعاباً نارية في الشوارع بمختلف أنحاء البلاد مع بداية العام الجديد.