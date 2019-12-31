الأردن يطلب من «نتفليكس» عدم بث «رجل المعجزات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طلبت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، من شبكة «نتفليكس» الأميركية، عدم بثّ مسلسل «رجل المعجزات» في الأردن.

وقال مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري، في لقاء بممثلي وسائل الإعلام، أمس، «إنه بعد الاطلاع على بعض حلقات المسلسل التلفزيوني (رجل المعجزات)، المقرر بثه على شبكة (نتفليكس) قريباً، طلبنا رسمياً من إدارة الشبكة عدم بث المسلسل في الأردن».

ورغم أن المسلسل صوّر جزئياً في المملكة سنة 2018، وقصته خيالية بحتة، «رأت الهيئة أن محتوى المسلسل يمكن أن يُنظر إليه أو يُفسر على أنه يتعارض مع قدسية الأديان، وبالتالي قد ينتهك القوانين في البلاد».

وقالت الهيئة في بيان «لاتزال الهيئة متمسكة بمبادئها بحزم، ولاسيما باحترام الحرية الإبداعية، لكن بصفتها مؤسسة عامة مسؤولة، لا تؤيد ولا تتغاضى عن رسائل قد تكون مخالفة لقوانين المملكة».