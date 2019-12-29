أنغام «دبي للتسوّق» تستقطب 25 ألف شخص في حديقة البرج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضمن أجواء احتفالية استقطب الحفل الافتتاحي لمهرجان دبي للتسوّق، في يومه الثاني، أكثر من 25 ألف شخص في حديقة البرج، وسط مدينة دبي، الذين استمتعوا بالأنغام الموسيقية لنجوم عالميين، وكذلك الفعاليات والأنشطة المتنوّعة.

وتفاعل الجمهور مع الأداء المتميّز للمغني ليام باين، العضو السابق في فرقة One Direction، والمغنية جورجا سميث، خلال الحفل الغنائي المجاني، إضافة إلى حفل أم كلثوم بتقنية «الهولوغرام» في دبي أوبرا، والحفل الذي قدمه النجم الباكستاني راحت فاتح علي خان، في صالة كوكاكولا أرينا في «سيتي ووك».

كما أضاءت عروض الألعاب النارية الخلّابة سماء المدينة في مناطق عدة، مثل «برواز دبي» و«ذا بييتش» و«لامير» و«السيف».

يذكر أن الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق تستمر حتى الأول من فبراير المقبل، ويتخللها برنامج حافل بالعروض الترويجية، والفعاليات الترفيهية، والجوائز القيّمة، وغيرها من الأنشطة المتنوّعة. يشار إلى أن المهرجان انطلق يوم الخميس الماضي، وانطلقت الفعاليات الاحتفالية الساعة الثالثة عصراً، في وسط مدينة دبي، وضمت العديد من الأنشطة والحفلات الغنائية، بمشاركة النجم الإماراتي حسين الجسمي، والمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب. وشهدت انطلاقة المهرجان حضوراً كبيراً. وزينت عروض الألعاب النارية سماء المدينة، خلال اليوم الأول لمهرجان دبي للتسوّق في تمام الساعة التاسعة مساءً في خمسة مواقع: «ذا بييتش» و«السيف» و«لامير» و«دبي فستيفال سيتي مول» و«خور دبي».

وخلال اليوم الأول أيضاً، شهدت مراكز التسوّق التابعة

لـ«ماجد الفطيم» تخفيضات لنحو 12 ساعة، أتاحت للمتسوّقين فرصة الحصول على تخفيضات تصل حتى 90% ابتداءً من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل.

وتعدّ الدورة الـ25 الأكبر في تاريخ مهرجان دبي للتسوّق، إذ تطل بالعديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة، من بينها الأسواق الخارجية في مناطق مختلفة حول المدينة، مثل مناطق حتا والرقة والخوانيج والسيف وسيتي ووك، حيت يحمل كل من هذه الأسواق فكرة رئيسة مختلفة، فيما يعود السوق الموسمي بدورته السابعة في وسط مدينة دبي.

- ليام باين، العضو السابق في «وان ديركشن»، والمغنية جورجا سميث، و«أم كلثوم» بتقنية «الهولوغرام»، والباكستاني راحت فاتح علي خان.. نجوم اليوم الثاني.

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فبراير المقبل، موعد

اختتام الدورة الأكبر

في تاريخ مهرجان

دبي للتسوّق.