الصحافي جريدر يغيب عن 83 عاماً

المصدر: واشنطن - رويترز

توفي الصحافي الأميركي المخضرم وليام جريدر، الذي عمل كاتباً ومراسلاً في الشؤون السياسية والاقتصادية لصحيفة «واشنطن بوست» ومجلتي «رولينغ ستون» و«ذا نيشن» وغيرها من وسائل الإعلام الأميركية المرموقة، عن عمر يناهز 83 عاماً. وقالت مديرة تحرير «ذا نيشن» كاترينا فاندين هوفيل، على «تويتر»، إن جريدر توفي يوم عيد الميلاد. وذكر ابنه أنه قضى نحبه بسبب مضاعفات قصور القلب الاحتقاني. وعمل جرايدر مساعداً لمدير التحرير، ومراسلاً في «واشنطن بوست» لمدة 15 عاماً، قبل أن ينتقل إلى «رولينغ ستون» لـ17 عاماً، ثم «ذا نيشن» في 1999.

وخلال فترة عمله مراسلاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأميركية العامة، قدّم جرايدر عدداً من الأفلام الوثائقية؛ من بينها «العودة إلى بيروت»، الذي فاز بجائزة إيمي عام 1985.