هكذا ظهرت أم كثوم على خشبة دبي أوبرا

المصدر: ديانا أيوب – دبي

بعد مرور 44 عام ونيف على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، تجسدت بتقنية الهيلوغرام على خشبة دبي أوبرا في حفل استمتع فيه الجمهور بأغنياتها لمدة ساعة وربع الساعة. وعن التحضير لهذا الحفل قال المنتج المنفذ ومخرج الحفل حسن حينا، للإمارات اليوم: "اعتمد التحضير لهذا الحفل على تقنية إعادة بناء الوجه من جديد من خلال الصور عالية الجودة التي جمعناها من العائلة ومحركات البحث، والتي أتاحت رسم الملامح بشكلها الواقعي. كما تم سحب الصوت من التسجيلات بجودة عالية، لتقديم المزيج بين الصوت والصورة الثلاثية الأبعاد مباشرة على المسرح".

وعن تحضير الصور وتطبيق الحركات، لفت حينا الى انه تمت الاستعانة بالممثلة المصرية صابرين التي جسدت شخصية أم كلثوم في المسلسل، وهي مشبعة بتفاصيل الشخصية وحركاتها، وتم تصويرها مع خوذة مزودة بالعديد من الكاميرات التي تلتقط حركات العضلات في الوجه، وتم بعدها تطبيق هذه الحركات ثانية بثانية على المجسم الثلاثي الأبعاد الذي رسم لأم كلثوم.