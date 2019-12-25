ريتشارد غرانت: حققت حلم شبابي بـ «حرب النجوم»

المصدر: لندن - د.ب.أ

اعترف الممثل البريطاني ريتشارد غرانت، بأنه حقق حلم شبابه بمشاركته في فيلم «حرب النجوم: صعود سكاي ووكر»، مضيفاً «أشعر بالإثارة.. أول فيلم رأيته لحرب النجوم كان في عام 1977 عندما كنت أبلغ من العمر 20 عاماً وكنت طالب تمثيل».

وذكر غرانت (62 عاماً) أنه منذ ذلك الحين صار «مهووساً» بحرب النجوم: «لدي كل الألعاب ومجسمات الشخصيات والسفن الفضائية التي تظهر في حرب النجوم. لديّ صندوق مليء بكل هذه الأشياء، لأنني مغرم بها».

ويلعب غرانت في فيلم «حرب النجوم: صعود سكاي ووكر» دور الجنرال الشرير برايد. وكانت السرية والتدابير الأمنية المحيطة بأعمال تصوير الفيلم أمراً جديداً على الممثل الذي ترشح لجائزة الأوسكار أحسن ممثل مساعد عن دوره في فيلم «هل بإمكانك أن تسامحني يوماً؟» عام 2018.

وأوضح غرانت لوكالة الأنباء الألمانية في لندن أنه لم يكن مسموحاً له حتى بأخذ سيناريو الفيلم معه إلى البيت: «كنت أحصل على أوراقي الخاصة بدوري صباحاً عندما أذهب إلى موقع التصوير. وكان يتعين علي أن أسجل اسمي أولاً، ثم أحصل على الأوراق، ثم أسلم الأوراق في نهاية اليوم وأسجل انصرافي. لا يُسمح لأحد بأخذ شيء معه، أي إنه يجب أن أتدرّب على كل شيء بسرعة».

وأعرب عن تفهمه لهذه الإجراءات، موضحاً أن هذا في النهاية يصب في مصلحة أعمال التصوير: «هناك طائرات مسيّرة تابعة لصحف كانت تحلق فوقنا، وأشخاص حاولوا الحصول على أي معلومات عن الفيلم. بعض الصحف حاولت رشوة العاملين في قسم الماكياج والملابس للحصول على معلومات أو صور».

• «لديّ كل الألعاب ومجسمات الشخصيات والسفن الفضائية التي تظهر في حرب النجوم».